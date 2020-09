сегодня



Обучающее видео от DEVILDRIVER



DEVILDRIVER опубликовали обучающее видео на композицию "Nest Of Vipers". Эта песня взята из альбома "Dealing With Demons I", выходящего девятого октября на Napalm Records.



Трек-лист:



01. Keep Away From Me



02. Vengeance Is Clear



03. Nest Of Vipers



04. Iona



05. Wishing



06. You Give Me A Reason To Drink (feat. Simon Blade Fafara)



07. Witches



08. Dealing With Demons



09. The Damned Don't Cry



10. Scars Me Forever







+0 -0



просмотров: 120