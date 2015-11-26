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DevilDriver

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Обучающее видео от DEVILDRIVER



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DEVILDRIVER опубликовали обучающее видео на композицию "Nest Of Vipers". Эта песня взята из альбома "Dealing With Demons I", выходящего девятого октября на Napalm Records.

Трек-лист:

01. Keep Away From Me

02. Vengeance Is Clear

03. Nest Of Vipers

04. Iona

05. Wishing

06. You Give Me A Reason To Drink (feat. Simon Blade Fafara)

07. Witches

08. Dealing With Demons

09. The Damned Don't Cry

10. Scars Me Forever

DEVILDRIVER - "Nest Of Vipers" Solo Playthrough Video Streaming



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