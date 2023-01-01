8 июн 2023



Лидер DEVILDRIVER: «Ох, как стало всё дорого!»



Вокалист DEVILDRIVER и COAL CHAMBER Dez Fafara обсудил реалии туровой жизни после пандемии:



«Бизнес сейчас выходит на первое место, потому что группы начинают обсуждать подобные вопросы. Раньше было запрещено говорить о том, что вы зарабатываете на гастролях, что вы не зарабатываете на гастролях, тяжело ли гастроли в денежном плане. Пять-десять лет назад люди не говорили о том, сколько стоят автобусы или сколько стоят гастроли. А сейчас это выходит на первый план, потому что все подорожало в три раза.



На днях я сказал кому-то: "Я не знаю, как молодой парень в фургоне сможет это сделать. Я не знаю, как именно это можно осуществить". И чтобы привести пример, у меня огромная менеджерская компания. У меня была группа, которая отправилась в небольшой тур. Они вернулись домой с 235 тысячами долларов [брутто], но со всеми расходами и всем остальным группа заработала 12 тысяч долларов. И это с мерчем — со всем. 240 тысяч — группа вернулась домой с 12 тысячами. Я к тому, что это просто уму непостижимо. И я не знаю, что будет дальше. Я не думаю, что стоимость автобусов когда-нибудь вернется обратно. Я не думаю, что оплата техникам когда-нибудь спустится. Я не думаю, что оплата за свет, которая удвоилась, за газ, который утроился, я не предвижу, что все это вернется в прежнее состояние, когда люди смогут заниматься всем этим. Так что придется очень нелегко.



Мы все сейчас сталкиваемся с подобными проблемами. У меня готовится к анонсу вторая часть тура с DEVILDRIVER и CRADLE OF FILTH — он будет объявлен на октябрь — и я смотрю на суммы, смотрю на бюджеты и думаю: "Ого, это тяжело". Даже COAL CHAMBER собираются выступать с MUDVAYNE, я смотрю на бюджеты всех, смотрю, сколько все стоит, и просто обалдеваю от того, сколько все это стоит».



Когда интервьюер предположил, что возросшие расходы в конечном итоге будут переложены на плечи фанатов в виде более высоких цен на билеты, он ответил:



«Я только что прочитал статью в Интернете — на Reddit, на самом деле — где фанаты говорят об этом, и они устраивают бойкот. Они говорят: "Да пошел ты. Я не собираюсь платить такие бабки". Но, да, мы должны сообщить об этом промоутерам. Мы должны сказать: "Слушайте, мои автобусы стоят втрое больше. Моя команда — вдвое. Мой бензин в три раза дороже". Плата за пользование автотранспортом выросла, потому что в Соединенных Штатах каждые гребаные пять минут ты останавливаешься на платной дороге. Они переняли это непосредственно у Европы; они поняли, что теперь так можно делать. Я только что просматривал бюджет предыдущего выступления группы, которой я руковожу, и они заплатили 4800 долларов за проезд по платным дорогам. Так как же все это должно работать?



Так что, да, мы должны передать это промоутеру, который передаст это... Билеты будут дороже. И тогда фанаты разозлятся, и они либо бойкотируют концерт, либо скажут: "Нет, я заплачу 50 баксов, чтобы увидеть свою любимую группу". Но они больше не будут ходить на два-три концерта в неделю. И тот самый фанат, который раньше ходил на два-три концерта, теперь ходит на один-два в месяц. Так что... Я не знаю. Это тяжело. Совершенно точно будет тяжело. И это тяжело не только для мелких исполнителей... Мы руководим некоторыми довольно крупными группами. И я изучаю бюджеты целыми днями, это моя сильная сторона, мужик. И я не понимаю, как мы можем сократить... Вы не можете урезать бюджет, просто негде. "Ну, нам нужен автобус". И вот автобус, который стоил раньше 350 долларов в день, стоит 750-800 в день. Тот же самый водитель, который стоил 200 долларов в день, стоит 550-600 долларов в день. Тот же отель для водителя, который стоил 120 долларов в день, стоит 250 долларов в день. Тот же Uber, который отвез водителя в этот гребаный номер в отеле, который стоил вам 23 доллара, теперь стоит 42 доллара. Я считаю, что происходящее — это форменное безумие!»







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