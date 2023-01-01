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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
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*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
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DevilDriver

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|||| 23 мар 2023

Лидер DEVILDRIVER не может летать в Европу



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Dez Fafara из DEVILDRIVER опубликовал сообщение, в котором объясняет, почему группа не сыграет на фестивале Bloodstock Open Air 2023:

«В 2021 году я перенёс Covid, в результате чего у меня начались проблемы с сердцем. Мне пришлось жить внизу в своём доме, так как я едва мог пройти больше нескольких футов, не упав в обморок. В то время я уже прощался со своей семьёй и не думал, что выкарабкаюсь.

Я взял перерыв на 2022 год и очень медленно начал проходить один квартал, затем два квартала, и мне пришлось долго бороться за своё возвращение — мне потребовалось 14 месяцев, чтобы дойти до того момента, когда я снова мог выступать на сцене.

Мой кардиолог (который спас мне жизнь) попросил меня не совершать длительных перелётов в этом году, пока мы отслеживаем ситуацию. Это был очень долгий путь для меня и моей семьи, но я возвращаюсь в форму. Даже на гастролях [в США] сейчас с DEVILDRIVER я должен отыграть шоу, а затем сразу же отправиться в свою койку, чтобы отдохнуть, так как у меня всё ещё сохраняется воспаление в нижней части сердца, и именно это не позволяет мне совершать перелёты за границу. Поэтому с огромным сожалением в душе DEVILDRIVER вынуждены отложить наше долгожданное выступление на Bloodstock. Мне очень жаль, если это причиняет какие-либо неудобства, и я надеюсь, что в течение следующих 12–24 месяцев мой врач разрешит мне летать и гастролировать за границей.

Я хочу, чтобы вы все знали, что именно мысли о гастролях, о том, чтобы снова быть на сцене и играть музыку, помогли мне пережить случившееся.

Я люблю вас всех, пожалуйста, будьте добры друг к другу, и я буду благодарен за любые молитвы, которые вы можете послать в нашу сторону, так как они, безусловно, будут с радостью встречены. Мы, конечно, не стали бы отказываться от участия, если бы не здоровье.

Мы отправили Bloodstock письмо по этому поводу некоторое время назад, но из-за того, что мы находились в гастрольном автобусе, мы поняли, что оно попало в наш почтовый ящик и не было отправлено, так что отсюда и путаница с объявлением COAL CHAMBER концертов в США на тот же период. Мы воспринимаем Bloodstock как члена нашей большой семьи и чувствуем себя ужасно, что наша почта не была отослана».






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