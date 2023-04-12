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*XXV — бабка ягодка опять! 50
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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DevilDriver

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12 апр 2023 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

23 мар 2023 : 		 Лидер DEVILDRIVER не может летать в Европу

11 мар 2023 : 		 DEVILDRIVER отыграли первый за почти 4 года концерт

8 мар 2023 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

9 дек 2022 : 		 DEVILDRIVER сменили барабанщика

25 июл 2022 : 		 Бокс-сет DEVILDRIVER отложен

22 июл 2022 : 		 В DEVILDRIVER вернулся оригинальный басист

18 июл 2022 : 		 DEVILDRIVER расстались с басистом

4 окт 2021 : 		 DEVILDRIVER расстались с гитаристом

13 сен 2021 : 		 DEVILDRIVER выбыли из обоймы REBEL ROCK

11 ноя 2020 : 		 Лидер DEVILDRIVER: «Я не боюсь страшилок прессы»

26 сен 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

3 сен 2020 : 		 Обучающее видео от DEVILDRIVER

13 авг 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

2 июл 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

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21 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER

21 май 2020 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

10 окт 2019 : 		 У жены лидера DEVILDRIVER рак

25 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEVILDRIVER

3 апр 2019 : 		 DEVILDRIVER завершили запись альбома

23 янв 2019 : 		 DEVILDRIVER исполнят материал COAL CHAMBER в рамках тура со STATIC-X

16 янв 2019 : 		 DEZ FAFARA приступил к записи вокала для DEVILDRIVER

12 окт 2018 : 		 Вокалист DEVILDRIVER два года не пьет

18 авг 2018 : 		 Переиздания DEVILDRIVER выйдут осенью

2 июл 2018 : 		 Видео с текстом от DEVILDRIVER
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Новая песня DEVILDRIVER



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"If Blood Is Life", новая песня группы DEVILDRIVER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dealing With Demons Vol. II", выход которого запланирован на 12 мая на Napalm Records.

Трек-лист:

01. I Have No Pity
02. Mantra
03. Nothing Lasts Forever
04. Summoning
05. Through The Depths
06. Bloodbath
07. It's A Hard Truth
08. If Blood Is Life
09. This Relationship, Broken




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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12 апр 2023
P
Petrovich Sexyy
Вроде и играют тоже самое, что в начале пути группы, но насколько же это уныло уже кучу альбомов подряд.

просмотров: 424

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