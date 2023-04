сегодня



Новая песня DEVILDRIVER



"If Blood Is Life", новая песня группы DEVILDRIVER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dealing With Demons Vol. II", выход которого запланирован на 12 мая на Napalm Records.



Трек-лист:



01. I Have No Pity

02. Mantra

03. Nothing Lasts Forever

04. Summoning

05. Through The Depths

06. Bloodbath

07. It's A Hard Truth

08. If Blood Is Life

09. This Relationship, Broken







