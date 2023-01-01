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Биография вокалиста DEVILDRIVER выйдет осенью



Rare Bird Books сообщили о том, что пятого сентября состоится выход биографии вокалиста DEVILDRIVER и COAL CHAMBER Dez'a Fafara'ы "Loco: Chaos, Calamity, And Coal Chamber".



«Это будет настоящее повествование. Я хочу, чтобы у людей появился шанс узнать, каким я был в детстве. Потому что я рано ушёл из дома, спал под мостами, воровал еду, сидел в тюрьме. И я полагаю, что люди смогут по-настоящему понять, что такое "жизнь с тяжёлым характером"».







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