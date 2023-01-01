Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SUM 41 всё 46
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 43
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 29
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
*BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE... 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
*THE AGONIST всё 13
*Видео полного выступления METALLICA 13
*Новое видео MOONLIGHT SORCERY 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SUM 41 всё 46
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 43
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 29
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
[= ||| все новости группы



*

DevilDriver

*



11 май 2023 : 		 Биография вокалиста DEVILDRIVER выйдет осенью

11 май 2023 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

8 май 2023 : 		 Вокалист DEVILDRIVER критикует группы за подкладки

12 апр 2023 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

23 мар 2023 : 		 Лидер DEVILDRIVER не может летать в Европу

11 мар 2023 : 		 DEVILDRIVER отыграли первый за почти 4 года концерт

8 мар 2023 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

9 дек 2022 : 		 DEVILDRIVER сменили барабанщика

25 июл 2022 : 		 Бокс-сет DEVILDRIVER отложен

22 июл 2022 : 		 В DEVILDRIVER вернулся оригинальный басист

18 июл 2022 : 		 DEVILDRIVER расстались с басистом

4 окт 2021 : 		 DEVILDRIVER расстались с гитаристом

13 сен 2021 : 		 DEVILDRIVER выбыли из обоймы REBEL ROCK

11 ноя 2020 : 		 Лидер DEVILDRIVER: «Я не боюсь страшилок прессы»

26 сен 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

3 сен 2020 : 		 Обучающее видео от DEVILDRIVER

13 авг 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

2 июл 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

22 июн 2020 : 		 Вокалист DEVILDRIVER: «С карантином для меня ничего не поменялось»

21 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER

21 май 2020 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

10 окт 2019 : 		 У жены лидера DEVILDRIVER рак

25 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEVILDRIVER

3 апр 2019 : 		 DEVILDRIVER завершили запись альбома

23 янв 2019 : 		 DEVILDRIVER исполнят материал COAL CHAMBER в рамках тура со STATIC-X

16 янв 2019 : 		 DEZ FAFARA приступил к записи вокала для DEVILDRIVER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Биография вокалиста DEVILDRIVER выйдет осенью



zoom
Rare Bird Books сообщили о том, что пятого сентября состоится выход биографии вокалиста DEVILDRIVER и COAL CHAMBER Dez'a Fafara'ы "Loco: Chaos, Calamity, And Coal Chamber".

«Это будет настоящее повествование. Я хочу, чтобы у людей появился шанс узнать, каким я был в детстве. Потому что я рано ушёл из дома, спал под мостами, воровал еду, сидел в тюрьме. И я полагаю, что люди смогут по-настоящему понять, что такое "жизнь с тяжёлым характером"».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 227

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом