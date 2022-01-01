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DEVILDRIVER сменили барабанщика



DEVILDRIVER сообщили, что место Austin D'Amond'a займет Davier Pérez.



«Это радостная новость, и хотя всегда грустно расставаться с братом, но в данном случае мы не можем не гордиться им... Austin D'Amond получил очень прибыльное место в своей реабилитационной клинике, чтобы возглавить программу, помогая людям встать на путь трезвости, и мы очень гордимся шагами, которые он предпринял в своей жизни, чтобы обрести трезвость, а также помочь другим в их борьбе».





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