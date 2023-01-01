Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 38
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*Дэтующие бабушки предпочитают холодный! 10
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 8
*Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH 7
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 6
*Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Да мне как-то... на новый сос... 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 38
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*Дэтующие бабушки предпочитают холодный! 10
[= ||| все новости группы



*

DevilDriver

*



11 мар 2023 : 		 DEVILDRIVER отыграли первый за почти 4 года концерт

8 мар 2023 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

9 дек 2022 : 		 DEVILDRIVER сменили барабанщика

25 июл 2022 : 		 Бокс-сет DEVILDRIVER отложен

22 июл 2022 : 		 В DEVILDRIVER вернулся оригинальный басист

18 июл 2022 : 		 DEVILDRIVER расстались с басистом

4 окт 2021 : 		 DEVILDRIVER расстались с гитаристом

13 сен 2021 : 		 DEVILDRIVER выбыли из обоймы REBEL ROCK

11 ноя 2020 : 		 Лидер DEVILDRIVER: «Я не боюсь страшилок прессы»

26 сен 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

3 сен 2020 : 		 Обучающее видео от DEVILDRIVER

13 авг 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

2 июл 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

22 июн 2020 : 		 Вокалист DEVILDRIVER: «С карантином для меня ничего не поменялось»

21 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER

21 май 2020 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

10 окт 2019 : 		 У жены лидера DEVILDRIVER рак

25 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEVILDRIVER

3 апр 2019 : 		 DEVILDRIVER завершили запись альбома

23 янв 2019 : 		 DEVILDRIVER исполнят материал COAL CHAMBER в рамках тура со STATIC-X

16 янв 2019 : 		 DEZ FAFARA приступил к записи вокала для DEVILDRIVER

12 окт 2018 : 		 Вокалист DEVILDRIVER два года не пьет

18 авг 2018 : 		 Переиздания DEVILDRIVER выйдут осенью

2 июл 2018 : 		 Видео с текстом от DEVILDRIVER

1 июл 2018 : 		 Трейлер нового альбома DEVILDRIVER

10 июн 2018 : 		 JOHN CARTER CASH, RANDY BLYTHE в новом видео DEVILDRIVER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DEVILDRIVER отыграли первый за почти 4 года концерт



zoom
DEVILDRIVER восьмого марта отыграли первое за почти четыре года выступление в Marquee Theatre, Tempe, Arizona — видео доступно ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 182

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом