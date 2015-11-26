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Вокалист DEVILDRIVER : «С карантином для меня ничего не поменялось»



Вокалист DEVILDRIVER Dez Fafara в интервью австралийскому изданию Silver Tiger Media ответил на вопрос о том, как изменилась его жизнь на карантине:



«Ничего — совсем немного — не изменилось для меня, кроме того, что я не могу джемовать со своей группой и не могу ездить в тур. Так что ничего — абсолютно ничего — не изменилось. Кроме того, что сердце замирает от того, что происходит по всему миру.



Я имею в виду, что нужно понять, в каком положении я нахожусь. В 2019 году мы были в середине записи, и нам пришлось уехать дважды [из-за] лесных пожаров. Мы не знали, вернёмся ли мы к себе домой, останется ли у нас машина и всё остальное, что у нас здесь есть. Вы, ребята, очень хорошо знаете, что такое лесной пожар. После того, как мы прошли через это как семья, моей жене [был поставлен диагноз] рак. Она перенесла операцию, она побеждает его. Затем, как только мы стали готовы выпустить пластинку, мы оказались в пандемическом мире. Сейчас, когда мы собираемся выпустить пластинку, мы оказываемся в мире социальных волнений и социальных потрясений. Так что если ты не из тех, для кого стакан наполовину полный, а не пустой, то просто утонешь в этой грязи. Но я никогда не был таким парнем. Я всегда был из тех, кто говорил: "Эй, чувак, держи голову над водой". Продолжай дышать. Продолжай барахтаться. И так оно и есть».



















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