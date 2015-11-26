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DevilDriver

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22 июн 2020 : 		 Вокалист DEVILDRIVER: «С карантином для меня ничего не поменялось»

21 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER

21 май 2020 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

10 окт 2019 : 		 У жены лидера DEVILDRIVER рак

25 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEVILDRIVER

3 апр 2019 : 		 DEVILDRIVER завершили запись альбома

23 янв 2019 : 		 DEVILDRIVER исполнят материал COAL CHAMBER в рамках тура со STATIC-X

16 янв 2019 : 		 DEZ FAFARA приступил к записи вокала для DEVILDRIVER

12 окт 2018 : 		 Вокалист DEVILDRIVER два года не пьет

18 авг 2018 : 		 Переиздания DEVILDRIVER выйдут осенью

2 июл 2018 : 		 Видео с текстом от DEVILDRIVER

1 июл 2018 : 		 Трейлер нового альбома DEVILDRIVER

10 июн 2018 : 		 JOHN CARTER CASH, RANDY BLYTHE в новом видео DEVILDRIVER

2 май 2018 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

29 мар 2018 : 		 Музыканты LAMB OF GOD, FEAR FACTORY на новом альбоме DEVILDRIVER

25 май 2017 : 		 Вокалист LAMB OF GOD записывает кантри с DEVILDRIVER

12 май 2017 : 		 DEVILDRIVER будут играть песни COAL CHAMBER

14 мар 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER

2 мар 2017 : 		 DEVILDRIVER запишут альбом каверов на кантри

16 ноя 2016 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

17 окт 2016 : 		 Гитарист DEVILDRIVER о новом проекте

16 авг 2016 : 		 Видео с выступления DEVILDRIVER

21 июл 2016 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

27 май 2016 : 		 Видео с выступления DEVILDRIVER

13 май 2016 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

6 май 2016 : 		 Новая песня DEVILDRIVER
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Вокалист DEVILDRIVER: «С карантином для меня ничего не поменялось»



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Вокалист DEVILDRIVER Dez Fafara в интервью австралийскому изданию Silver Tiger Media ответил на вопрос о том, как изменилась его жизнь на карантине:

«Ничего — совсем немного — не изменилось для меня, кроме того, что я не могу джемовать со своей группой и не могу ездить в тур. Так что ничего — абсолютно ничего — не изменилось. Кроме того, что сердце замирает от того, что происходит по всему миру.

Я имею в виду, что нужно понять, в каком положении я нахожусь. В 2019 году мы были в середине записи, и нам пришлось уехать дважды [из-за] лесных пожаров. Мы не знали, вернёмся ли мы к себе домой, останется ли у нас машина и всё остальное, что у нас здесь есть. Вы, ребята, очень хорошо знаете, что такое лесной пожар. После того, как мы прошли через это как семья, моей жене [был поставлен диагноз] рак. Она перенесла операцию, она побеждает его. Затем, как только мы стали готовы выпустить пластинку, мы оказались в пандемическом мире. Сейчас, когда мы собираемся выпустить пластинку, мы оказываемся в мире социальных волнений и социальных потрясений. Так что если ты не из тех, для кого стакан наполовину полный, а не пустой, то просто утонешь в этой грязи. Но я никогда не был таким парнем. Я всегда был из тех, кто говорил: "Эй, чувак, держи голову над водой". Продолжай дышать. Продолжай барахтаться. И так оно и есть».

DEVILDRIVER








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