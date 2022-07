сегодня



Бокс-сет DEVILDRIVER отложен



DEVILDRIVER перенесли дату выхода бокс-сета Clouds Over California на 19 августа — он будет доступен как на CD так и на виниле:



- DevilDriver (White / Orange / Brown Splatter LP)

- The Fury In Our Maker’s Hand (Blue / Orange Splatter 2LP)

- The Last Kind Words (Yellow / Beige / Green splatter 2LP)

- Pray For Villains (White / Red / Black splatter 2LP)

- Beast (Purple and Green Swirl 2LP)

20 page book with liner notes by Dez Fafara.



CD:



- DevilDriver

- The Fury In Our Maker’s Hand

- The Last Kind Words

- Pray For Villains

- Beast



Each CD includes booklet with line notes by Dez Fafara.







+1 -0



просмотров: 114