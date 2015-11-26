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DevilDriver

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Новое видео DEVILDRIVER



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"Wishing", новое видео группы DEVILDRIVER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dealing With Demons I", выходящего девятого октября на Napalm Records.

Трек-лист:

01. Keep Away From Me

02. Vengeance Is Clear

03. Nest Of Vipers

04. Iona

05. Wishing

06. You Give Me A Reason To Drink (feat. Simon Blade Fafara)

07. Witches

08. Dealing With Demons

09. The Damned Don't Cry

10. Scars Me Forever (blindman)

DEVILDRIVER Unveils Music Video For Anthemic New Single 'Wishing'

















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