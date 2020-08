13 авг 2020



Новое видео DEVILDRIVER



"Nest Of Vipers", новое видео группы DEVILDRIVER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dealing With Demons I", выходящего девятого октября на Napalm Records.



Трек-лист:



01. Keep Away From Me



02. Vengeance Is Clear



03. Nest Of Vipers



04. Iona



05. Wishing



06. You Give Me A Reason To Drink (feat. Simon Blade Fafara)



07. Witches



08. Dealing With Demons



09. The Damned Don't Cry



10. Scars Me Forever































