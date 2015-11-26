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Лидер DEVILDRIVER : «Я не боюсь страшилок прессы»



Лидер DEVILDRIVER Dez Fafara недавно поговорил с MetalgodZradiO — небольшие выдержки доступны ниже.



Об оружии:



«Я безусловно тот, кто обеими руками за Вторую поправку, и я верю во всё, что написано в Конституции, и я не хочу, чтобы кто-нибудь пришёл и изменил её.



На днях я видел это замечательное заявление, что Конституция была написана для людей, которые думали, что не должно быть никакой Конституции.



Так что да — я определённо тот, кто за Вторую поправку. Я так считаю: если ты можешь обойти сигнализацию, обойти собак, то должен встретиться в доме с тем, у которого есть пистолет, — у меня с этим полный порядок!»



О том, что значит для него «хорошо организованное ополчение»:



«Вы должны понимать, что ополчение было сформировано, когда мы бежали из Великобритании, а "Красные плащи" не позволяли сформировать наш союз. Поэтому и появилось ополчение. Теперь все будут клеймить ополченцев как белых шовинистов, верно? Но если вы посмотрите на некоторые из этих участков, то там будет что-то типа: "Нет, там чёрный парень с пистолетом. Нет, вон там мексиканец с пистолетом".



Так что такое ополчение? Я считаю, что ополчение — это те, кто будут защищать Конституцию, защищать людей от правительства, если большое правительство будет пытаться дискредитировать Конституцию Соединённых Штатов. Вот что такое ополчение. Очевидно, что у нас есть правое ополчение, которое обладает ужасной белой властью, и я не согласен ни с чем из этого, но я думаю, что ополчение, которое ставит себя должным образом и присматривает за народом, — вот я за них».



О нагнетании страха, которое так популярно в основных новостных источниках:



«Они толкают один и тот же нарратив; они просто повторяют его по кругу. Люди, у которых есть психологическая ловушка, цепляются и за это, и западают на эти станции или каналы. Я склонен к более подпольным вещам и стараюсь за ними следить. Сейчас нельзя позволить себе быть овцой, потому что если ты ей будешь, то просто запаникуешь и попадёшь в объятья страха. Нужно нечто большее — я не буду употреблять термин "очнуться/проснуться", потому что это было давным-давно затёрто до дыр. Но должно быть что-то вроде пробуждения по отношению к правительству, когда дело касается правительства, СМИ и того, как они навязывают нам страхи.



Я не ведусь на это, если говорить по-честному. Я к тому, что я просто смотрел что-то в новостях однажды вечером, когда 13 врачей говорили о происходящем и о том, что делать с COVID, а потом YouTube берёт и удаляет это. Я думаю: "Ну подожди-ка. Там 13 врачей стоят на ступеньках здания Верховного суда и говорят нам это, а все они знаковые специалисты в своих областях, им ведь есть что сказать, YouTube берет и удаляет это?" Я такой: "Чего?" [По-видимому он имеет в виду видео, которое просмотрели или поделились миллионы людей в социальных сетях, в котором группа врачей призывает использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19, несмотря на предупреждения экспертов в области общественного здравоохранения. Согласно "Политифакту", утверждения многих врачей противоречат рекомендациям организаций и экспертов в области здравоохранения, таких как доктор Энтони Фаучи, руководитель Национального института аллергии и инфекционных болезней]. Так что да — я склонен смотреть несколько глубже и считаю, что люди тоже должны поступать подобным образом. И я не собираюсь сбрасывать со счетов то, что происходит. Но вестись на все страшилки — это слишком».













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