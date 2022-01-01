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Новости
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*DAVID ELLEFSON в DIETH 17
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 17
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*Новое видео AVANTASIA 8
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 8
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*Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA 8
*Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE 7
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*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*DAVID ELLEFSON в DIETH 17
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 17
*ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA 9
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
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DevilDriver

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18 июл 2022 : 		 DEVILDRIVER расстались с басистом

4 окт 2021 : 		 DEVILDRIVER расстались с гитаристом

13 сен 2021 : 		 DEVILDRIVER выбыли из обоймы REBEL ROCK

11 ноя 2020 : 		 Лидер DEVILDRIVER: «Я не боюсь страшилок прессы»

26 сен 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

3 сен 2020 : 		 Обучающее видео от DEVILDRIVER

13 авг 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

2 июл 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

22 июн 2020 : 		 Вокалист DEVILDRIVER: «С карантином для меня ничего не поменялось»

21 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER

21 май 2020 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

10 окт 2019 : 		 У жены лидера DEVILDRIVER рак

25 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEVILDRIVER

3 апр 2019 : 		 DEVILDRIVER завершили запись альбома

23 янв 2019 : 		 DEVILDRIVER исполнят материал COAL CHAMBER в рамках тура со STATIC-X

16 янв 2019 : 		 DEZ FAFARA приступил к записи вокала для DEVILDRIVER

12 окт 2018 : 		 Вокалист DEVILDRIVER два года не пьет

18 авг 2018 : 		 Переиздания DEVILDRIVER выйдут осенью

2 июл 2018 : 		 Видео с текстом от DEVILDRIVER

1 июл 2018 : 		 Трейлер нового альбома DEVILDRIVER

10 июн 2018 : 		 JOHN CARTER CASH, RANDY BLYTHE в новом видео DEVILDRIVER

2 май 2018 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

29 мар 2018 : 		 Музыканты LAMB OF GOD, FEAR FACTORY на новом альбоме DEVILDRIVER

25 май 2017 : 		 Вокалист LAMB OF GOD записывает кантри с DEVILDRIVER

12 май 2017 : 		 DEVILDRIVER будут играть песни COAL CHAMBER

14 мар 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER
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|||| сегодня

DEVILDRIVER расстались с басистом



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Diego Ibarra (a.k.a. Ashes) сообщил об уходе из состава DEVILDRIVER:

«Всем привет! Хочу, чтобы вы были в курсе — я официально покинул состав DEVILDRIVER. Для меня было честью играть со столь талантливыми коллегами и я желаю группе только лучшего в будущем!»






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