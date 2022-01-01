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DEVILDRIVER расстались с басистом



Diego Ibarra (a.k.a. Ashes) сообщил об уходе из состава DEVILDRIVER:



«Всем привет! Хочу, чтобы вы были в курсе — я официально покинул состав DEVILDRIVER. Для меня было честью играть со столь талантливыми коллегами и я желаю группе только лучшего в будущем!»











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