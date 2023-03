сегодня



Новое видео DEVILDRIVER



"Through The Depths", новое видео группы DEVILDRIVER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dealing With Demons Vol. II":



01. I Have No Pity

02. Mantra

03. Nothing Lasts Forever

04. Summoning

05. Through The Depths

06. Bloodbath

07. It's A Hard Truth

08. If Blood Is Life

09. This Relationship, Broken







