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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
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DevilDriver

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25 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEVILDRIVER

3 апр 2019 : 		 DEVILDRIVER завершили запись альбома

23 янв 2019 : 		 DEVILDRIVER исполнят материал COAL CHAMBER в рамках тура со STATIC-X

16 янв 2019 : 		 DEZ FAFARA приступил к записи вокала для DEVILDRIVER

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Вокалист DEVILDRIVER критикует группы за подкладки



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Вокалист DEVILDRIVER Dez Fafara подверг резкой критике металл-группы, использующие на концертах заранее записанные треки:

«Я даже не могу, б$$$ь, выносить суждения по этому поводу, потому что я вырос на панк-роке, психоделии и готике, а это дерьмо не записывается на пленку. То есть, я понимаю, если ты Katy Perry — я все понимаю. Если вы металлическая группа и используете треки, если это маленький, маленький, маленький кусочек чего-то, что никто не может сделать... Например, вот пример DEVILDRIVER. Мы делаем кавер на песню "Sail" группы AWOLNATION. На самом деле, я считаю, что наша версия лучше. И я делаю это, потому что это... Вините в этом мой ADD [синдром дефицита внимания], и я страдаю от ADD/ADHD [синдром дефицита внимания и гиперактивности] всю свою жизнь. Но на заднем плане есть девушка, выполняющая высокую партию. Очевидно, что никто не сможет сделать это на сцене. Поэтому мы записываем ее на фонограмму — не всегда, конечно. Но я уверен, что когда вы начинаете записывать вокал, когда вы начинаете записывать бас, когда вы начинаете записывать гитару, когда вы записываете ударные, и вы металлическая группа, панк-группа или блюз-группа — а все они должны быть настоящими группами — тогда у вас возникает чертовски серьезная проблема.

И я еще могу понять... Скажем, мы выступаем на огромном стадионе, а вокалист сегодня болен. Он даже не может петь, но продано сорок тысяч билетов. Ладно, хорошо, может быть, вы хотите запустить что-то для спасения шоу. Я понял. А может, есть бэк-гармония, которую никто не может исполнить. Хорошо, я это тоже понимаю. Но когда вы начинаете запускать основные дорожки: вокал, гитара, бас, барабаны? Да идите в пень. Куда дальше то?»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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8 май 2023
WahrandPhain
а дальше оцифровка и клоны, как ласковый май, дающие туры сразу в нескольких местах

просмотров: 291

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