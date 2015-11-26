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DEVILDRIVER выбыли из обоймы REBEL ROCK



DEVILDRIVER отменили своё появление на фестивале REBEL ROCK из-за COVID-19.



«С большим сожалением сообщаем, что DEVILDRIVER не будут выступать на главной сцене вместе с WU TANG и KILLSWITCH ENGAGE на фестивале RebelRock в сентябре этого года во Флориде из-за нового варианта ковида и логистики, связанной с обеспечением безопасности от этого вируса в нашей группе и команде. Мы 100 % будем выступать в следующем году на главной сцене и надеемся увидеть всех вас там. Пожалуйста, до этого момента соблюдайте правила безопасности, будьте здоровы и счастливы».



В отдельном сообщении в разделе комментариев под оригинальным постом DEVILDRIVER на Facebook Dez написал:



«Вы все должны понять, что я несу ответственность за 12 с лишним жизней моей группы и команды. Я не отношусь к решению отказаться от участия в шоу легкомысленно, так как за 29 лет я пропустил 4 шоу...



Люди, которые здесь нападают друг на друга из-за политики и т. д., пожалуйста, остановитесь. Дело не в левых или правых, и да, я также согласен, что если это будет продолжаться долго, я собираюсь идти дальше, бронировать туры и двигаться вперёд, несмотря ни на что! Точка!



Вы, ребята, б%;№ь, знаете меня... Вы также знаете, что я не собираюсь просто стоять в стороне и позволять, чтобы моей судьбой управляли грипп или правительственные закрытия в течение долгого времени...



Я скажу так, чтобы вы все знали, как это работает: чтобы устроить одно выступление, нам нужно... Репетировать с группой и командой... Добраться до аэропорта... Проследовать через аэропорт... Полететь на самолёте... Добраться до отеля... Добраться до места проведения... Пройти за кулисы с людьми... Пройти в кейтеринг с людьми, или мы не поедим. Играть... Затем повторить, чтобы добраться домой. Очень много шансов заразить кого-то или не заразить вирусом и это тяжкий груз для меня. Так что, пожалуйста, не пытайтесь быть здесь докторами, не нападайте друг на друга из-за политики, это то, чего хочет система — разделить людей, а здесь... Я за единство!»







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