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DevilDriver

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13 сен 2021 : 		 DEVILDRIVER выбыли из обоймы REBEL ROCK

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26 сен 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

3 сен 2020 : 		 Обучающее видео от DEVILDRIVER

13 авг 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

2 июл 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

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21 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER

21 май 2020 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

10 окт 2019 : 		 У жены лидера DEVILDRIVER рак

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3 апр 2019 : 		 DEVILDRIVER завершили запись альбома

23 янв 2019 : 		 DEVILDRIVER исполнят материал COAL CHAMBER в рамках тура со STATIC-X

16 янв 2019 : 		 DEZ FAFARA приступил к записи вокала для DEVILDRIVER

12 окт 2018 : 		 Вокалист DEVILDRIVER два года не пьет

18 авг 2018 : 		 Переиздания DEVILDRIVER выйдут осенью

2 июл 2018 : 		 Видео с текстом от DEVILDRIVER

1 июл 2018 : 		 Трейлер нового альбома DEVILDRIVER

10 июн 2018 : 		 JOHN CARTER CASH, RANDY BLYTHE в новом видео DEVILDRIVER

2 май 2018 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

29 мар 2018 : 		 Музыканты LAMB OF GOD, FEAR FACTORY на новом альбоме DEVILDRIVER

25 май 2017 : 		 Вокалист LAMB OF GOD записывает кантри с DEVILDRIVER

12 май 2017 : 		 DEVILDRIVER будут играть песни COAL CHAMBER

14 мар 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER

2 мар 2017 : 		 DEVILDRIVER запишут альбом каверов на кантри

16 ноя 2016 : 		 Новое видео DEVILDRIVER
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DEVILDRIVER выбыли из обоймы REBEL ROCK



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DEVILDRIVER отменили своё появление на фестивале REBEL ROCK из-за COVID-19.

«С большим сожалением сообщаем, что DEVILDRIVER не будут выступать на главной сцене вместе с WU TANG и KILLSWITCH ENGAGE на фестивале RebelRock в сентябре этого года во Флориде из-за нового варианта ковида и логистики, связанной с обеспечением безопасности от этого вируса в нашей группе и команде. Мы 100 % будем выступать в следующем году на главной сцене и надеемся увидеть всех вас там. Пожалуйста, до этого момента соблюдайте правила безопасности, будьте здоровы и счастливы».

В отдельном сообщении в разделе комментариев под оригинальным постом DEVILDRIVER на Facebook Dez написал:

«Вы все должны понять, что я несу ответственность за 12 с лишним жизней моей группы и команды. Я не отношусь к решению отказаться от участия в шоу легкомысленно, так как за 29 лет я пропустил 4 шоу...

Люди, которые здесь нападают друг на друга из-за политики и т. д., пожалуйста, остановитесь. Дело не в левых или правых, и да, я также согласен, что если это будет продолжаться долго, я собираюсь идти дальше, бронировать туры и двигаться вперёд, несмотря ни на что! Точка!

Вы, ребята, б%;№ь, знаете меня... Вы также знаете, что я не собираюсь просто стоять в стороне и позволять, чтобы моей судьбой управляли грипп или правительственные закрытия в течение долгого времени...

Я скажу так, чтобы вы все знали, как это работает: чтобы устроить одно выступление, нам нужно... Репетировать с группой и командой... Добраться до аэропорта... Проследовать через аэропорт... Полететь на самолёте... Добраться до отеля... Добраться до места проведения... Пройти за кулисы с людьми... Пройти в кейтеринг с людьми, или мы не поедим. Играть... Затем повторить, чтобы добраться домой. Очень много шансов заразить кого-то или не заразить вирусом и это тяжкий груз для меня. Так что, пожалуйста, не пытайтесь быть здесь докторами, не нападайте друг на друга из-за политики, это то, чего хочет система — разделить людей, а здесь... Я за единство!»

DEVILDRIVER Pulls Out Of Florida



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