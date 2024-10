сегодня



THE WHO «что-то готовят» на 2025



PETE TOWNSHEND в интервью The Standard подтвердил, что группа готовит некие активности на следующий год:



«Пару недель назад у меня был ланч с Roger'ом и мы в хорошей форме. Мы любим друг друга, мы оба немного дряхлеем, но в следующем году обязательно что-то сделаем».



На вопрос о том, будет ли это тур или альбом, Pete сказал: «Насчет альбома... Roger не в восторге. Но я бы с удовольствием записал еще один альбом и, возможно, попытаюсь его на это подтолкнуть».







