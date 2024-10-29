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The Who

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THE WHO «что-то готовят» на 2025



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PETE TOWNSHEND в интервью The Standard подтвердил, что группа готовит некие активности на следующий год:

«Пару недель назад у меня был ланч с Roger'ом и мы в хорошей форме. Мы любим друг друга, мы оба немного дряхлеем, но в следующем году обязательно что-то сделаем».

На вопрос о том, будет ли это тур или альбом, Pete сказал: «Насчет альбома... Roger не в восторге. Но я бы с удовольствием записал еще один альбом и, возможно, попытаюсь его на это подтолкнуть».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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29 окт 2024
IJzerklompje
По мне, было бы полезно сесть в студию и восстановить/закончить какие-нибудь старые недописанные, нереализованные записи, пока оба живые.
29 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
IJzerklompje, заканчивать старое очень тяжело.
29 окт 2024
C
Crane76
главное чтобы не новый альбом, альбом от стариков для стариков не нужон

просмотров: 195

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