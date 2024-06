сегодня



PETE TOWNSHEND: «THE WHO вообще никогда не зарабатывали на гребаных пластинках!»



PETE TOWNSHEND недавно поговорил с NME. Выдержки из беседы доступны ниже.



Может быть, шоу с голограммами — это будущее The Who?



«Если кто-то захочет это сделать, я не знаю, смогу ли я его остановить, но я не не собираюсь попадаться на такую уловку».



"Who" [2019] стал достойным дополнением к канону альбомов группы — каковы шансы на то, что их будет больше?



«Не думаю, что такие шансы есть. Если бы существовала необходимость или место для альбома Who, смог бы я написать песни для него за шесть недель? Конечно, б$$$ь, смог бы, это же проще простого. Проблема в том, что я думаю, что Roger вряд ли захочет сновать этим заниматься. Для меня это было бы просто счастьем, потому что я люблю сочинять песни, я люблю писать по заданию, я люблю, когда есть заказ, я люблю, когда есть чёткие сроки и мне нравится получать обратную связь.



Я был очень рад, что критики так положительно отреагировали на последний альбом Who, я не ожидал этого, был благодарен и вдохновлён такой реакцией. Так что сейчас я думаю: "Что ж, я могу написать песни, а потом сказать Roger'у: либо ты поёшь эти песни, либо я выложу их в виде сольного альбома, и фанаты Who обязательно оценят мои старания».



Имеет ли смысл в финансовом плане для крупных состоявшихся групп выпускать новые альбомы?



«Ха-ха! Дело никогда не было в деньгах. The Who вообще никогда не зарабатывали на грёбаных пластинках. Наши менеджеры были преступниками. Я никогда не видел ни одного отчёта о роялти Who до нашего первого аудита, который мы провели во время работы над "Quadrophenia". Выяснилось, что Кит Ламберт украл все мои отчисления за итальянские издания, чтобы купить себе дворец в Венеции. В нашем бизнесе есть чёрные лебеди, и именно они всегда прибирают к рукам все деньги.



Посмотрите на легендарного Джими Хендрикса, я видел его в Лос-Анджелесе в последние две недели его жизни. Он был счастлив, он был очень мил со мной, а ведь в прошлом он не всегда был таким. Я спросил: "Как дела?", а он ответил: "Pete, я на мели". Он был невероятно знаменит, и он был на мели. Но нам было наплевать на деньги. Я жил в маленьком домике в Твикенхэме на берегу Темзы, и был счастлив жить у воды. У меня была одна машина. У меня была крошечная студия, и я был очень счастлив. У меня были красивая жена, прекрасные дети, замечательные друзья, и я никогда ни в чём не нуждался, кроме времени, которое я мог бы уделить себе и своей семье. Так что сегодня я чувствую, что мне повезло находиться именно в таком состоянии, чтобы ходить по городу и работать с молодыми музыкантами, заниматься продюсированием и наставничеством.



Я думал о том, стоит ли мне попытаться подойти к Киру Стармеру с другого фланга и сказать: "Слушай, я давний сторонник лейбористов, и я хочу знать, кто ты такой, мать твою". Но "Нет, Pete, нет, Pete, не делай этого, тебя используют". Потому что они используют вас для того, для чего хотят использовать. Политики часто используют вас для того, чтобы обвинить вас в том, в чём на самом деле следует обвинить их. Так что в данный момент я наслаждаюсь жизнью!»







