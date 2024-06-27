PETE TOWNSHEND: «THE WHO вообще никогда не зарабатывали на гребаных пластинках!»

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все новости группы
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Великобритания
30 июн 2020 :
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Барабанщик JANE'S ADDICTION вместе с музыкантами из восьми стран записал кавер-версию THE WHO
9 июн 2020 :
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ROGER DALTREY заявил, что слава с THE WHO заставила его почувствовать себя изолированным
20 мар 2020 :
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Постер THE WHO ушёл за £11,500
13 мар 2020 :
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THE WHO отменили тур из-за коронавируса
24 янв 2020 :
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Винилы THE WHO выйдут весной
24 дек 2019 :
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Гитарист THE WHO: «Мы, можно сказать, изобрели тяжёлый металл»
16 дек 2019 :
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Новый альбом THE WHO "Who" стал самым популярным диском группы в чартах Великобритании за 38 лет
28 ноя 2019 :
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Гитарист THE WHO сдал назад
28 ноя 2019 :
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Гитарист THE WHO о Ките Муне и Джоне Энтвистле: «Слава Богу, их больше нет!»
25 ноя 2019 :
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Концертное видео THE WHO 1982 года
23 ноя 2019 :
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Новая песня THE WHO
23 ноя 2019 :
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Участники THE WHO о трагедии в Цинциннати
12 ноя 2019 :
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PETE TOWNSHEND о разбивании гитар на сцене
20 окт 2019 :
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THE WHO о туре
3 окт 2019 :
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Новый сингл THE WHO
27 сен 2019 :
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Вокалист THE WHO потерял голос
13 сен 2019 :
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Новая песня THE WHO
15 янв 2019 :
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THE WHO планируют новый альбом
1 авг 2018 :
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Биография вокалиста THE WHO выйдет осенью
23 мар 2018 :
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Вокалист THE WHO получил миллион за выступление на дне рождения
18 мар 2018 :
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Вокалист THE WHO выпускает сольный альбом
22 фев 2018 :
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Концертный релиз THE WHO выйдет весной
18 авг 2017 :
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Трейлер нового релиза THE WHO
16 авг 2017 :
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Видео с выступления THE WHO
2 авг 2017 :
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Бокс-сет THE WHO выйдет осенью
21 июл 2017 :
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THE WHO в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
22 апр 2016 :
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Вокалист THE WHO о ситуации в AC/DC
29 фев 2016 :
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Вокалист THE WHO записал классику PETE TOWNSHEND
6 ноя 2015 :
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Новый концертный релиз THE WHO выйдет в ноябре
30 июн 2015 :
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Фрагмент нового DVD THE WHO
7 май 2015 :
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Лидер THE WHO представит симфоническую Quadrophenia
1 май 2015 :
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Фрагмент нового DVD THE WHO
26 фев 2015 :
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Лидер THE WHO переиздает сольные работы
10 фев 2015 :
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Колыбельные от THE WHO
2 фев 2015 :
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11 альбомов THE WHO выйдут на виниле
12 дек 2014 :
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THE WHO: видео из тура
26 ноя 2014 :
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Видео с текстом от THE WHO
30 сен 2014 :
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Новая песня THE WHO
7 авг 2014 :
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Участники METALLICA, JANE'S ADDICTION, KING'S X, DEATH ANGEL исполнили THE WHO
5 фев 2014 :
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THE WHO запишут альбом
2 сен 2013 :
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Делюкс-издание "Tommy" THE WHO выйдет в ноябре
17 дек 2012 :
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Вокалист THE WHO упал на сцене
29 ноя 2012 :
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Умер бывший менеджер THE WHO
9 ноя 2012 :
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THE WHO представили новую сцену
13 сен 2012 :
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Участники JUDAS PRIEST, DEEP PURPLE, DEF LEPPARD, DREAM THEATER на трибьюте THE WHO
27 авг 2012 :
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"Live In Texas ’75" THE WHO выйдет в октябре
29 июн 2002 :
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The Who – умер бассист.
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сегодня
PETE TOWNSHEND: «THE WHO вообще никогда не зарабатывали на гребаных пластинках!»
PETE TOWNSHEND недавно поговорил с NME. Выдержки из беседы доступны ниже.
Может быть, шоу с голограммами — это будущее The Who?
«Если кто-то захочет это сделать, я не знаю, смогу ли я его остановить, но я не не собираюсь попадаться на такую уловку».
"Who" [2019] стал достойным дополнением к канону альбомов группы — каковы шансы на то, что их будет больше?
«Не думаю, что такие шансы есть. Если бы существовала необходимость или место для альбома Who, смог бы я написать песни для него за шесть недель? Конечно, б$$$ь, смог бы, это же проще простого. Проблема в том, что я думаю, что Roger вряд ли захочет сновать этим заниматься. Для меня это было бы просто счастьем, потому что я люблю сочинять песни, я люблю писать по заданию, я люблю, когда есть заказ, я люблю, когда есть чёткие сроки и мне нравится получать обратную связь.
Я был очень рад, что критики так положительно отреагировали на последний альбом Who, я не ожидал этого, был благодарен и вдохновлён такой реакцией. Так что сейчас я думаю: "Что ж, я могу написать песни, а потом сказать Roger'у: либо ты поёшь эти песни, либо я выложу их в виде сольного альбома, и фанаты Who обязательно оценят мои старания».
Имеет ли смысл в финансовом плане для крупных состоявшихся групп выпускать новые альбомы?
«Ха-ха! Дело никогда не было в деньгах. The Who вообще никогда не зарабатывали на грёбаных пластинках. Наши менеджеры были преступниками. Я никогда не видел ни одного отчёта о роялти Who до нашего первого аудита, который мы провели во время работы над "Quadrophenia". Выяснилось, что Кит Ламберт украл все мои отчисления за итальянские издания, чтобы купить себе дворец в Венеции. В нашем бизнесе есть чёрные лебеди, и именно они всегда прибирают к рукам все деньги.
Посмотрите на легендарного Джими Хендрикса, я видел его в Лос-Анджелесе в последние две недели его жизни. Он был счастлив, он был очень мил со мной, а ведь в прошлом он не всегда был таким. Я спросил: "Как дела?", а он ответил: "Pete, я на мели". Он был невероятно знаменит, и он был на мели. Но нам было наплевать на деньги. Я жил в маленьком домике в Твикенхэме на берегу Темзы, и был счастлив жить у воды. У меня была одна машина. У меня была крошечная студия, и я был очень счастлив. У меня были красивая жена, прекрасные дети, замечательные друзья, и я никогда ни в чём не нуждался, кроме времени, которое я мог бы уделить себе и своей семье. Так что сегодня я чувствую, что мне повезло находиться именно в таком состоянии, чтобы ходить по городу и работать с молодыми музыкантами, заниматься продюсированием и наставничеством.
Я думал о том, стоит ли мне попытаться подойти к Киру Стармеру с другого фланга и сказать: "Слушай, я давний сторонник лейбористов, и я хочу знать, кто ты такой, мать твою". Но "Нет, Pete, нет, Pete, не делай этого, тебя используют". Потому что они используют вас для того, для чего хотят использовать. Политики часто используют вас для того, чтобы обвинить вас в том, в чём на самом деле следует обвинить их. Так что в данный момент я наслаждаюсь жизнью!»
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