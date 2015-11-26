Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду 60
*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста 20
*Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA 20
[= ||| все новости группы



*

Kix

*



27 июл 2020 : 		 KIX отыграли концерт на 50 человек

25 сен 2018 : 		 Музыканты KIX о переиздании альбома

10 май 2018 : 		 KIX отметят юбилей осенью

16 апр 2017 : 		 Гитарист KIX отправлен на лечение

27 мар 2017 : 		 Гитарист KIX найден в «странном состоянии»

20 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD KIX

9 сен 2016 : 		 Концертный релиз KIX выйдет осенью

24 дек 2015 : 		 Гитарист KIX прошёл курс лечения

10 авг 2014 : 		 Новый альбом KIX доступен для прослушивания

27 июн 2014 : 		 Видео с текстом от KIX

19 июн 2014 : 		 Новый альбом KIX выйдет в августе

18 апр 2014 : 		 KIX на LOUD & PROUD RECORDS

3 июн 2013 : 		 KIX ведут подготовительные работы

8 авг 2012 : 		 KIX на FRONTIERS RECORDS
| - |

|||| сегодня

KIX отыграли концерт на 50 человек



*
zoom
*
* *
KIX двадцать четвертого июля отыграли "социально-дистанцированный" концерт в Tally Ho Theater, Leesburg, перед 50 зрителями.

KIX Plays 'Socially Distanced' Concert In Virginia In Front Of 50 People



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 89

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом