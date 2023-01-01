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*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 65
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 47
*Новое видео THE ROLLING STONES 39
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*OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию 19
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Kix

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15 сен 2023 : 		 RONNIE YOUNKINS рад отыграть шоу с KIX

11 сен 2023 : 		 Видео с прощального концерта KIX

4 сен 2023 : 		 Почему KIX уходят? Отвечает вокалист

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6 май 2023 : 		 Барабанщик KIX: «Мои коллеги спасли мне жизнь»

3 май 2023 : 		 JIMMY CHALFANT вернулся в состав KIX

12 мар 2023 : 		 KIX нашли временного барабанщика

3 дек 2022 : 		 Ударник KIX вернется в феврале

22 ноя 2022 : 		 Барабанщик KIX в порядке

23 май 2022 : 		 Видео полного выступления KIX

24 фев 2022 : 		 Гитарист KIX — об алкоголизме

31 дек 2021 : 		 Гитарист KIX работает над собой

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15 окт 2021 : 		 Вокалист KIX: «Те, кто не хотят вакцинироваться, тянут нас назад»

9 окт 2021 : 		 Барабанщик KIX перенёс сердечный приступ

10 сен 2021 : 		 KIX отменили концерты из-за COVID в группе

9 июл 2021 : 		 Вокалист KIX верит в новый альбом

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21 июн 2021 : 		 Вокалист KIX выпускает альбом

10 май 2021 : 		 RONNIE YOUNKINS не сможет играть с KIX

6 ноя 2020 : 		 KIX отметят юбилей

27 июл 2020 : 		 KIX отыграли концерт на 50 человек

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RONNIE YOUNKINS рад отыграть шоу с KIX



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RONNIE YOUNKINS рад приглашению на прощальное шоу KIX:

«Я очень благодарен за то, что меня попросили присоединиться к группе для исполнения нескольких песен, и я очень рад этому. Что я могу сказать? Будет душевно. И радостно, и горько, и ещё очень тяжело».

Younkins, который уже почти три года не участвует в концертах KIX, а его место занимает Bob Paré, продолжил:

«И вот появляется Bob, чтобы выступить. Я думал, что на первых двух песнях Bob будет играть со мной, но это не так. Он выйдет, сыграет оставшуюся часть сета, а потом мы вместе сыграем на последних четырёх песнях, на которых буду играть и я. Мы с ним отлично ладим, он замечательный парень и отличный гитарист. И он очень интересный человек. Он разрешил мне играть на своей площадке. Я имею в виду, там очень громко. Мне это нравится. Это громче, чем я могу играть в группе. Я бы не стал играть так громко, потому что мне нужно слышать барабаны, пока у меня есть наушники, но это громко. Эти Marshall'ы — у него тонны Marshall'ов. Это просто как фестиваль Marshall'ов!»




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