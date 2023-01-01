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RONNIE YOUNKINS рад отыграть шоу с KIX



RONNIE YOUNKINS рад приглашению на прощальное шоу KIX:



«Я очень благодарен за то, что меня попросили присоединиться к группе для исполнения нескольких песен, и я очень рад этому. Что я могу сказать? Будет душевно. И радостно, и горько, и ещё очень тяжело».



Younkins, который уже почти три года не участвует в концертах KIX, а его место занимает Bob Paré, продолжил:



«И вот появляется Bob, чтобы выступить. Я думал, что на первых двух песнях Bob будет играть со мной, но это не так. Он выйдет, сыграет оставшуюся часть сета, а потом мы вместе сыграем на последних четырёх песнях, на которых буду играть и я. Мы с ним отлично ладим, он замечательный парень и отличный гитарист. И он очень интересный человек. Он разрешил мне играть на своей площадке. Я имею в виду, там очень громко. Мне это нравится. Это громче, чем я могу играть в группе. Я бы не стал играть так громко, потому что мне нужно слышать барабаны, пока у меня есть наушники, но это громко. Эти Marshall'ы — у него тонны Marshall'ов. Это просто как фестиваль Marshall'ов!»







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