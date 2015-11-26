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Kix

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9 июл 2021 : 		 Вокалист KIX верит в новый альбом

1 июл 2021 : 		 Гитарист KIX находится под домашним арестом

21 июн 2021 : 		 Вокалист KIX выпускает альбом

10 май 2021 : 		 RONNIE YOUNKINS не сможет играть с KIX

6 ноя 2020 : 		 KIX отметят юбилей

27 июл 2020 : 		 KIX отыграли концерт на 50 человек

25 сен 2018 : 		 Музыканты KIX о переиздании альбома

10 май 2018 : 		 KIX отметят юбилей осенью

16 апр 2017 : 		 Гитарист KIX отправлен на лечение

27 мар 2017 : 		 Гитарист KIX найден в «странном состоянии»

20 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD KIX

9 сен 2016 : 		 Концертный релиз KIX выйдет осенью

24 дек 2015 : 		 Гитарист KIX прошёл курс лечения

10 авг 2014 : 		 Новый альбом KIX доступен для прослушивания

27 июн 2014 : 		 Видео с текстом от KIX

19 июн 2014 : 		 Новый альбом KIX выйдет в августе

18 апр 2014 : 		 KIX на LOUD & PROUD RECORDS

3 июн 2013 : 		 KIX ведут подготовительные работы

8 авг 2012 : 		 KIX на FRONTIERS RECORDS
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Вокалист KIX верит в новый альбом



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В рамках недавней беседы с Waste Some Time With Jason Green Steve Whiteman ответил на вопрос о том, стоит ли ждать от группы новую пластинку:

«Думаю да. Сейчас нужно смотреть на коммерческую сторону, потому что для того, чтобы привлечь [продюсера] Taylor'a Rhodes'a, его гонорар довольно высок, и мы не ожидаем, что он сделает это просто так, так что нужно всё взвесить. Я к тому, что мы можем записываться относительно бесплатно, но если Brian [Forsythe, гитара] прилетит из Нэшвилла и заплатит Taylor'у Rhodes'у, сможем ли мы отбить эти деньги? Потому что дело не в том, чтобы заработать деньги, а в том, чтобы не потерять их. Так что я думаю, всё это нужно будет проработать. И если мы сможем это сделать и будем достаточно уверены, что люди купят эту чёртову вещь, мы будем рады подарить фанатам новую музыку, но это также должно быть выгодно и с точки зрения коммерции».

KIX Frontman Believes Band Will Make Another Studio Album





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