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Вокалист KIX верит в новый альбом



В рамках недавней беседы с Waste Some Time With Jason Green Steve Whiteman ответил на вопрос о том, стоит ли ждать от группы новую пластинку:



«Думаю да. Сейчас нужно смотреть на коммерческую сторону, потому что для того, чтобы привлечь [продюсера] Taylor'a Rhodes'a, его гонорар довольно высок, и мы не ожидаем, что он сделает это просто так, так что нужно всё взвесить. Я к тому, что мы можем записываться относительно бесплатно, но если Brian [Forsythe, гитара] прилетит из Нэшвилла и заплатит Taylor'у Rhodes'у, сможем ли мы отбить эти деньги? Потому что дело не в том, чтобы заработать деньги, а в том, чтобы не потерять их. Так что я думаю, всё это нужно будет проработать. И если мы сможем это сделать и будем достаточно уверены, что люди купят эту чёртову вещь, мы будем рады подарить фанатам новую музыку, но это также должно быть выгодно и с точки зрения коммерции».







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