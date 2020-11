KIX отметят юбилей

сегодня



KIX отметят 35-летний юбилей альбома "Midnite Dynamite" выпуском двадцатого ноября обновленной версии этого диска, получившего название "Midnite Dynamite Re-Lit":



Disc One: Re-mixed by Beau Hill; mastered by Jay Frigoletto



01. Midnite Dynamite



02. Red Hot (Black & Blue)



03. Bang Bang (Balls Of Fire)



04. Layin' Rubber



05. Walkin' Away



06. Scarlet Fever



07. Cry Baby



08. Cold Shower



09. Lie Like A Rug



10. Sex



Disc Two: Original Demo Recordings



01. Midnite Dynamite (Demo Version)



02. Red Hot (Black & Blue) (Demo Version)



03. Layin' Rubber (Demo Version)



04. Walkin' Away (Early Album Mix)



05. Cry Baby (Demo Version)



06. Cold Shower (Demo Version)



07. Lie Like A Rug (Demo Version)



08. Sex (Demo Version)











