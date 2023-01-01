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Барабанщик KIX: «Мои коллеги спасли мне жизнь»



Jimmy "Chocolate" Chalfant в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о своих проблемах со здоровьем в последнее время:



«Ну, первый раз [когда меня срочно доставили в больницу] был [из-за] сердечного приступа. Второй случай был остановкой сердца, и мое сердце остановилось во время выступления».



Объясняя разницу между сердечным приступом и остановкой сердца, он сказал:



«При сердечном приступе сердце не останавливается. В основном, сердечный приступ возникает из-за закупорки артерий, а у меня на тот момент было три закупорки. И, к счастью, они смогли доставить меня в операционную и вставить стенты в эти артерии; им не пришлось делать шунтирование. Я был очень благодарен за это. В тот раз мне установили четыре стента. А во второй раз, наверное, потому, что мы выступали, и я только что закончил свое соло, мое сердце в тот момент очень сильно билось. Я только что закончил соло на барабанах, встал, сделал свое дело и, видимо, сел обратно, и кто-то сказал мне, что я сел обратно и просто застыл. Когда они впервые увидели это, они подумали, что я возился с педалью ударных или что-то в этом роде. А когда я не появился в конце песни, они решили, что что-то не так. И слава Богу, что [басист KIX] Mark [Schenker] и наш гитарный техник Brandon были рядом. Они сняли меня с барабанной стойки, уложили и сразу же сделали искусственное дыхание. Они спасли мне жизнь в тот вечер».







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