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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Kix

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Барабанщик KIX: «Мои коллеги спасли мне жизнь»



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Jimmy "Chocolate" Chalfant в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о своих проблемах со здоровьем в последнее время:

«Ну, первый раз [когда меня срочно доставили в больницу] был [из-за] сердечного приступа. Второй случай был остановкой сердца, и мое сердце остановилось во время выступления».

Объясняя разницу между сердечным приступом и остановкой сердца, он сказал:

«При сердечном приступе сердце не останавливается. В основном, сердечный приступ возникает из-за закупорки артерий, а у меня на тот момент было три закупорки. И, к счастью, они смогли доставить меня в операционную и вставить стенты в эти артерии; им не пришлось делать шунтирование. Я был очень благодарен за это. В тот раз мне установили четыре стента. А во второй раз, наверное, потому, что мы выступали, и я только что закончил свое соло, мое сердце в тот момент очень сильно билось. Я только что закончил соло на барабанах, встал, сделал свое дело и, видимо, сел обратно, и кто-то сказал мне, что я сел обратно и просто застыл. Когда они впервые увидели это, они подумали, что я возился с педалью ударных или что-то в этом роде. А когда я не появился в конце песни, они решили, что что-то не так. И слава Богу, что [басист KIX] Mark [Schenker] и наш гитарный техник Brandon были рядом. Они сняли меня с барабанной стойки, уложили и сразу же сделали искусственное дыхание. Они спасли мне жизнь в тот вечер».




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