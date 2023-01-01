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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
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Kix

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KIX решили завязать



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Группа KIX анонсировала, что уходит на пенсию после концертов, которые пройдут в сентябре. Steve Whiteman в интервью Metal Edge признался, что решение не было спонтанным:

«Объявление может показаться неожиданным, но это решение, которое я принял около года назад. Я долго думал, решил и объявил об этом ребятам из группы и нашим агентам по организации концертов. В тот момент я знал, что, скорее всего, закончу карьеру к 2023 году. Прошло 45 лет безостановочного рок-н-ролла, путешествий и тусовок, и у меня больше нет для этого времени. Мне 66. У меня нейропатия в ногах. Я устал».

На вопрос о том, ускорило ли недавнее ухудшение здоровья барабанщика Jimmy Chalfant — семь месяцев назад он упал на сцене после остановки сердца — процесс его ухода, Steve сказал:

«Конечно. Когда в ноябре с ним случился обморок, это заставило по-новому взглянуть на происходящее. Это был тот случай, который заставил меня задуматься: "Как долго мы еще хотим этим заниматься?". И если быть честным, я был готов сдаться и вернуться домой прямо тогда. Но все сплотились и подтолкнули меня к тому, чтобы продолжать и закончить запланированные концерты. Тогда мы решили продержаться до сентября этого года. Мы знали, что у нас есть несколько летних концертов, и как только он почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы выйти на сцену, Jimmy сказал: "Сентябрь — это как раз для меня"».






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