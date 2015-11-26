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Kix

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8 ноя 2021 : 		 Вокалист KIX: «COVID прошёл легко»

15 окт 2021 : 		 Вокалист KIX: «Те, кто не хотят вакцинироваться, тянут нас назад»

9 окт 2021 : 		 Барабанщик KIX перенёс сердечный приступ

10 сен 2021 : 		 KIX отменили концерты из-за COVID в группе

9 июл 2021 : 		 Вокалист KIX верит в новый альбом

1 июл 2021 : 		 Гитарист KIX находится под домашним арестом

21 июн 2021 : 		 Вокалист KIX выпускает альбом

10 май 2021 : 		 RONNIE YOUNKINS не сможет играть с KIX

6 ноя 2020 : 		 KIX отметят юбилей

27 июл 2020 : 		 KIX отыграли концерт на 50 человек

25 сен 2018 : 		 Музыканты KIX о переиздании альбома

10 май 2018 : 		 KIX отметят юбилей осенью

16 апр 2017 : 		 Гитарист KIX отправлен на лечение

27 мар 2017 : 		 Гитарист KIX найден в «странном состоянии»

20 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD KIX

9 сен 2016 : 		 Концертный релиз KIX выйдет осенью

24 дек 2015 : 		 Гитарист KIX прошёл курс лечения

10 авг 2014 : 		 Новый альбом KIX доступен для прослушивания

27 июн 2014 : 		 Видео с текстом от KIX

19 июн 2014 : 		 Новый альбом KIX выйдет в августе

18 апр 2014 : 		 KIX на LOUD & PROUD RECORDS

3 июн 2013 : 		 KIX ведут подготовительные работы

8 авг 2012 : 		 KIX на FRONTIERS RECORDS
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|||| сегодня

Вокалист KIX: «COVID прошёл легко»



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Steve Whiteman в рамках программы "The Chuck Shute Podcast" поговорил о возвращении на сцену:

«В конце мая KIX были чертовски заняты. Мы работали в мае, июне, июле, августе, то есть почти каждые выходные — по два, три концерта в неделю — просто чтобы наверстать все те концерты, которые мы пропустили из-за COVID. А потом мы заразились COVID, и нам пришлось закрыть проект примерно на месяц. Мы пропустили ещё восемь концертов.

Это было странно, потому что я заболел... И мы были привиты, так что никто не пострадал; у всех нас всё прошло в очень лёгкой форме. Но я заболел на одной неделе, затем заболел Mark [Schenker, бас] — на следующей неделе, после него заболел Bob Paré [гитара]. Это дошло до такой степени, что нам пришлось взять отпуск на целый месяц и потерять кучу концертов».

KIX Frontman On His Band





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