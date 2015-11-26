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Вокалист KIX : «COVID прошёл легко»



Steve Whiteman в рамках программы "The Chuck Shute Podcast" поговорил о возвращении на сцену:



«В конце мая KIX были чертовски заняты. Мы работали в мае, июне, июле, августе, то есть почти каждые выходные — по два, три концерта в неделю — просто чтобы наверстать все те концерты, которые мы пропустили из-за COVID. А потом мы заразились COVID, и нам пришлось закрыть проект примерно на месяц. Мы пропустили ещё восемь концертов.



Это было странно, потому что я заболел... И мы были привиты, так что никто не пострадал; у всех нас всё прошло в очень лёгкой форме. Но я заболел на одной неделе, затем заболел Mark [Schenker, бас] — на следующей неделе, после него заболел Bob Paré [гитара]. Это дошло до такой степени, что нам пришлось взять отпуск на целый месяц и потерять кучу концертов».







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