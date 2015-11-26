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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 155

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 128
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*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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Kix

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31 дек 2021 : 		 Гитарист KIX работает над собой

8 ноя 2021 : 		 Вокалист KIX: «COVID прошёл легко»

15 окт 2021 : 		 Вокалист KIX: «Те, кто не хотят вакцинироваться, тянут нас назад»

9 окт 2021 : 		 Барабанщик KIX перенёс сердечный приступ

10 сен 2021 : 		 KIX отменили концерты из-за COVID в группе

9 июл 2021 : 		 Вокалист KIX верит в новый альбом

1 июл 2021 : 		 Гитарист KIX находится под домашним арестом

21 июн 2021 : 		 Вокалист KIX выпускает альбом

10 май 2021 : 		 RONNIE YOUNKINS не сможет играть с KIX

6 ноя 2020 : 		 KIX отметят юбилей

27 июл 2020 : 		 KIX отыграли концерт на 50 человек

25 сен 2018 : 		 Музыканты KIX о переиздании альбома

10 май 2018 : 		 KIX отметят юбилей осенью

16 апр 2017 : 		 Гитарист KIX отправлен на лечение

27 мар 2017 : 		 Гитарист KIX найден в «странном состоянии»

20 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD KIX

9 сен 2016 : 		 Концертный релиз KIX выйдет осенью

24 дек 2015 : 		 Гитарист KIX прошёл курс лечения

10 авг 2014 : 		 Новый альбом KIX доступен для прослушивания

27 июн 2014 : 		 Видео с текстом от KIX

19 июн 2014 : 		 Новый альбом KIX выйдет в августе

18 апр 2014 : 		 KIX на LOUD & PROUD RECORDS

3 июн 2013 : 		 KIX ведут подготовительные работы

8 авг 2012 : 		 KIX на FRONTIERS RECORDS
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|||| сегодня

Гитарист KIX работает над собой



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KIX опубликовали следующее сообщение:

«Привет поклонникам KIX! Спасибо всем, кто спрашивал о Ronnie. Сразу же хотим поздравить его с днём рождения!

Ronnie усердно работает над своей реабилитацией, и он всё ещё находится на долгом пути к выздоровлению. Мы часто с ним общаемся, и он хочет поблагодарить всех за огромное количество добрых пожеланий и поддержки. Мы любим его и не можем дождаться, когда он вернётся на свое место, когда будет готов на 100 %.

Мы благодарим Bob'а Paré за то, что он пришёл на смену и проделал потрясающую работу. В KIX столько всего происходит как на сцене, так и вне неё, и Bob стал отличным дополнением к группе во всех отношениях. Иногда фанаты не видят эту часть, поэтому мы хотели отдать ему должное за то, что он сделал всё возможное, чтобы взять на себя некоторые важные обязанности, пока Ronnie работает над восстановлением, своей семьёй и своим благополучием.

Мы искренне ценим ваше постоянное терпение и поддержку. Мы с нетерпением ждём того дня, когда Ronnie полностью восстановится.

Счастливого Нового года и спасибо!»

KIX Guitarist RONNIE YOUNKINS Is





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