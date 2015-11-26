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Гитарист KIX работает над собой



KIX опубликовали следующее сообщение:



«Привет поклонникам KIX! Спасибо всем, кто спрашивал о Ronnie. Сразу же хотим поздравить его с днём рождения!



Ronnie усердно работает над своей реабилитацией, и он всё ещё находится на долгом пути к выздоровлению. Мы часто с ним общаемся, и он хочет поблагодарить всех за огромное количество добрых пожеланий и поддержки. Мы любим его и не можем дождаться, когда он вернётся на свое место, когда будет готов на 100 %.



Мы благодарим Bob'а Paré за то, что он пришёл на смену и проделал потрясающую работу. В KIX столько всего происходит как на сцене, так и вне неё, и Bob стал отличным дополнением к группе во всех отношениях. Иногда фанаты не видят эту часть, поэтому мы хотели отдать ему должное за то, что он сделал всё возможное, чтобы взять на себя некоторые важные обязанности, пока Ronnie работает над восстановлением, своей семьёй и своим благополучием.



Мы искренне ценим ваше постоянное терпение и поддержку. Мы с нетерпением ждём того дня, когда Ronnie полностью восстановится.



Счастливого Нового года и спасибо!»













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