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Kix

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Гитарист KIX — об алкоголизме



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Ronnie Younkins в рамках недавнего интервью рассказал об алкогольной зависимости:

«Я просто рад, что жив, и рад, что моя дочь, мой сын и моя жена разговаривают со мной. И я рад, что ребята из группы KIX всё ещё разговаривают со мной.

Послание, которым я хочу поделиться, заключается в том, что если вы добились трезвости, сделайте всё, что в ваших силах, чтобы остаться на этом пути, потому что если вы вернётесь обратно... Алкоголизм и наркомания прогрессируют. Они классифицируются как болезнь. И это потенциально смертельно. Это болезнь, которая вызывает плохое поведение, скверное настроение, сумасшедшее поступки. Я имею в виду, я бы стал — об этом говорится в "Большой книге" Анонимных Алкоголиков — доктором Джекилом и мистером Хайдом. Я превращался в мистера Хайда. И даже когда я не пил, физиология моего мозга была нарушена, поэтому я всегда был отстранён от всех и просто не в себе. Я пытался исправиться, выступал на концертах и всё такое, но ребята видели, что я играю не на должном уровне. Я никого не обманывал, я просто обманывал себя. Потребовался третий арест, меня посадили в тюрьму, а потом — слава Богу — из тюрьмы отправили в реабилитационный центр на шесть месяцев. И я поблагодарил судью за то, что он запер меня там на шесть месяцев, потому что теперь я мог ездить на работу и, если я увижу винный магазин, я просто проеду мимо и [подумаю]: "Это яд". Всё это может разрушить мою жизнь, и я не допускаю мысли о выпивке. Я хожу на собрания каждый день. Я стараюсь делиться с другими. Я читаю свою "Большую книгу". Сейчас я работаю над четвёртым шагом, это поиск и личная и моральная инвентаризация моей жизни. Это связано с обидами, гневом и страхами. Так что сейчас я работаю над этим. И я нахожусь в хорошем состоянии — это правда.

Я скучаю по ребятам из группы KIX, но они устали терпеть мои выходки. Они давали мне шанс за шансом. Парень по имени Bob Paré — отличный гитарист, мой друг, друг группы, конечно же, — занял моё место, и всё хорошо. Я скучаю по ним. Я скучаю по игре, скучаю по всему процессу — работе с гитарами, сборам. Я люблю путешествовать, мне этого не хватает.

Я делаю всё, что мне говорят, и я делаю всё, что мне советуют. И 28 числа этого месяца у меня будет один год трезвости и чистоты. И это самый долгий срок моей трезвости с 21 года. Я держусь за это изо всех сил. Так что после 28 числа этого месяца я буду работать над своим вторым годом. Один день за один раз. Это правда.

Я пережил много прекрасных времён в период трезвости — много прекрасных вещей с моей семьёй, моей дочерью, моим сыном и моей женой. И ребята из группы разговаривают со мной; я благодарен им за это».

KIX Guitarist RONNIE YOUNKINS Opens Up About His Battle With Alcoholism:





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