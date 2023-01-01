сегодня



JIMMY CHALFANT вернулся в состав KIX



JIMMY CHALFANT вернулся в состав KIX и отыграл с ними 30 апреля в рамках круиза Monsters Of Rock — это первое появление музыканта в составе коллектива с момента того, как он упал на сцене полгода назад.







+0 -0



просмотров: 99

