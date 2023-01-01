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Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а...
61
Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли...
48
Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме...
24
OZZY OSBOURNE скучает по зрителям
22
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Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а...
61
Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли...
48
Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме...
24
OZZY OSBOURNE скучает по зрителям
22
Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все...
16
все новости группы
Kix
США
Hard Rock
Glam Metal
http://kix-band.com/
3 май 2023
:
JIMMY CHALFANT вернулся в состав KIX
12 мар 2023
:
KIX нашли временного барабанщика
3 дек 2022
:
Ударник KIX вернется в феврале
22 ноя 2022
:
Барабанщик KIX в порядке
23 май 2022
:
Видео полного выступления KIX
24 фев 2022
:
Гитарист KIX — об алкоголизме
31 дек 2021
:
Гитарист KIX работает над собой
8 ноя 2021
:
Вокалист KIX: «COVID прошёл легко»
15 окт 2021
:
Вокалист KIX: «Те, кто не хотят вакцинироваться, тянут нас назад»
9 окт 2021
:
Барабанщик KIX перенёс сердечный приступ
10 сен 2021
:
KIX отменили концерты из-за COVID в группе
9 июл 2021
:
Вокалист KIX верит в новый альбом
1 июл 2021
:
Гитарист KIX находится под домашним арестом
21 июн 2021
:
Вокалист KIX выпускает альбом
10 май 2021
:
RONNIE YOUNKINS не сможет играть с KIX
6 ноя 2020
:
KIX отметят юбилей
27 июл 2020
:
KIX отыграли концерт на 50 человек
25 сен 2018
:
Музыканты KIX о переиздании альбома
10 май 2018
:
KIX отметят юбилей осенью
16 апр 2017
:
Гитарист KIX отправлен на лечение
27 мар 2017
:
Гитарист KIX найден в «странном состоянии»
20 окт 2016
:
Фрагмент нового DVD KIX
9 сен 2016
:
Концертный релиз KIX выйдет осенью
24 дек 2015
:
Гитарист KIX прошёл курс лечения
10 авг 2014
:
Новый альбом KIX доступен для прослушивания
27 июн 2014
:
Видео с текстом от KIX
19 июн 2014
:
Новый альбом KIX выйдет в августе
18 апр 2014
:
KIX на LOUD & PROUD RECORDS
3 июн 2013
:
KIX ведут подготовительные работы
8 авг 2012
:
KIX на FRONTIERS RECORDS
сегодня
JIMMY CHALFANT вернулся в состав KIX
JIMMY CHALFANT вернулся в состав KIX и отыграл с ними 30 апреля в рамках круиза Monsters Of Rock — это первое появление музыканта в составе коллектива с момента того, как он упал на сцене полгода назад.
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Рецензии
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Сообщений нет