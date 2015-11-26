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Барабанщик KIX перенёс сердечный приступ



Барабанщик KIX Jimmy "Chocolate" Chalfant перенёс сердечный приступ у себя дома вечером 29 сентября, и был срочно доставлен в больницу. Ему была сделана срочная операция по установке двух стентов в сердце, а на следующий день — еще одна операция по установке ещё одного стента. Хорошие новости: он чувствует себя гораздо лучше, его выписали из больницы, сейчас он находится дома. Однако, возможно, ему предстоит пройти курс кардиологической реабилитации, который позволит ему благополучно и полноценно восстановиться.







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