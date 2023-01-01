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Новое видео THE ROLLING STONES
36
Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск...
34
DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с...
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JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической...
19
Гитарист FEAR FACTORY о бывшем вокалисте: «Он был неубедител...
16
MEGADETH выступили с временным участником
16
Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю э...
15
Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни н...
13
Название нового альбома THE ROLLING STONES
10
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новое видео THE ROLLING STONES
36
Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск...
34
DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с...
27
UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну...
23
JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической...
19
все новости группы
Kix
США
Hard Rock
Glam Metal
http://kix-band.com/
11 сен 2023
:
Видео с прощального концерта KIX
4 сен 2023
:
Почему KIX уходят? Отвечает вокалист
26 июл 2023
:
Видео полного выступления KIX
23 май 2023
:
RONNIE YOUNKINS выступит с KIX
8 май 2023
:
KIX решили завязать
6 май 2023
:
Барабанщик KIX: «Мои коллеги спасли мне жизнь»
3 май 2023
:
JIMMY CHALFANT вернулся в состав KIX
12 мар 2023
:
KIX нашли временного барабанщика
3 дек 2022
:
Ударник KIX вернется в феврале
22 ноя 2022
:
Барабанщик KIX в порядке
23 май 2022
:
Видео полного выступления KIX
24 фев 2022
:
Гитарист KIX — об алкоголизме
31 дек 2021
:
Гитарист KIX работает над собой
8 ноя 2021
:
Вокалист KIX: «COVID прошёл легко»
15 окт 2021
:
Вокалист KIX: «Те, кто не хотят вакцинироваться, тянут нас назад»
9 окт 2021
:
Барабанщик KIX перенёс сердечный приступ
10 сен 2021
:
KIX отменили концерты из-за COVID в группе
9 июл 2021
:
Вокалист KIX верит в новый альбом
1 июл 2021
:
Гитарист KIX находится под домашним арестом
21 июн 2021
:
Вокалист KIX выпускает альбом
10 май 2021
:
RONNIE YOUNKINS не сможет играть с KIX
6 ноя 2020
:
KIX отметят юбилей
27 июл 2020
:
KIX отыграли концерт на 50 человек
25 сен 2018
:
Музыканты KIX о переиздании альбома
10 май 2018
:
KIX отметят юбилей осенью
16 апр 2017
:
Гитарист KIX отправлен на лечение
27 мар 2017
:
Гитарист KIX найден в «странном состоянии»
20 окт 2016
:
Фрагмент нового DVD KIX
9 сен 2016
:
Концертный релиз KIX выйдет осенью
24 дек 2015
:
Гитарист KIX прошёл курс лечения
10 авг 2014
:
Новый альбом KIX доступен для прослушивания
27 июн 2014
:
Видео с текстом от KIX
19 июн 2014
:
Новый альбом KIX выйдет в августе
18 апр 2014
:
KIX на LOUD & PROUD RECORDS
3 июн 2013
:
KIX ведут подготовительные работы
8 авг 2012
:
KIX на FRONTIERS RECORDS
сегодня
Видео с прощального концерта KIX
Видео полного выступления KIX, состоявшегося в восьмого сентября в Grand Casino Amphitheater, Hinckley, MN, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
"Hot Wire"
"Midnite Dynamite"
"No Ring Around Rosie"
"Scarlet Fever"
"Get It While It's Hot"
"Don't Close Your Eyes"
"Girl Money"
"Cold Shower"
"Cold Blood"
"Blow My Fuse"
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Сообщений нет