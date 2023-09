сегодня



Видео с прощального концерта KIX



Видео полного выступления KIX, состоявшегося в восьмого сентября в Grand Casino Amphitheater, Hinckley, MN, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Hot Wire"

"Midnite Dynamite"

"No Ring Around Rosie"

"Scarlet Fever"

"Get It While It's Hot"

"Don't Close Your Eyes"

"Girl Money"

"Cold Shower"

"Cold Blood"

"Blow My Fuse"







