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*Новое видео THE ROLLING STONES 36
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Kix

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Видео с прощального концерта KIX



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Видео полного выступления KIX, состоявшегося в восьмого сентября в Grand Casino Amphitheater, Hinckley, MN, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Hot Wire"
"Midnite Dynamite"
"No Ring Around Rosie"
"Scarlet Fever"
"Get It While It's Hot"
"Don't Close Your Eyes"
"Girl Money"
"Cold Shower"
"Cold Blood"
"Blow My Fuse"

KIX - Fan-Filmed Video Of Entire Second To Last Show Ever Streaming




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