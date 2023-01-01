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Почему KIX уходят? Отвечает вокалист



Вокалист KIX Steve Whiteman в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, почему же KIX приняли решение уйти со сцены:



«Что ж, если мир и просил какую-то группу убираться к чёрту, то это касается нас. В прошлом году я объявил команде и нашему агенту, что в конце 2023 года я завязываю, что моя жена уходит на пенсию. Я занимаюсь этим с 13 лет, и мне надоели все эти поездки и вся эта ерунда, и единственное, что мне действительно нравится — это выходить на сцену. И если честно, я уже не так хорош, как раньше, и я это знаю, и я не хочу уйти полным ничтожеством, я хочу уйти достаточно успешным. Но возраст берёт своё. И всё то, что случилось с барабанщиком KIX (Jimmy Chalfant'ом) — сердечный приступ, а потом он потерял сознание в Лисбурге, штат Вирджиния, и в буквальном смысле умер на сцене. И слава Богу, что басист [KIX] Mark [Schenker] и [гитарный техник] Brandon [Dull] знали, как привести его в чувство, пока не приехала скорая помощь. Но я мог бы там со всем и покончить».







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