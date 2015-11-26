сегодня



Вокалист KIX : «Те, кто не хотят вакцинироваться, тянут нас назад»



Steve Whiteman в рамках недавней беседы рассказал о возвращении команды на сцену:



«Ну, мы все привиты, и я настаиваю на этом. Мы можем быть здесь сегодня, потому что есть вакцинация, и я очень советую всем её пройти. И у меня были люди, которые уходили и хотели вернуть свои деньги, потому что я говорил им, что я считаю очень важным, чтобы мы все прошли вакцинацию. А люди, которых это оскорбляет, — это просто те, кто не хочет этого делать. И именно они всё тормозят.



Мы держим дистанцию. Мы больше не будем устраивать встречи. Мы держим дистанцию за кулисами. Путешествуя, нужно садиться в самолет, нужно надевать маску, но я не очень беспокоюсь об этом, потому что я привит. А если и заражусь, то не думаю, что это будет так уж плохо».







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