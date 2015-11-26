Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 142
*Новое видео KK'S PRIEST 41
*JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс 26
*Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми» 26
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 22
[= ||| все новости группы



*

Kix

*



15 окт 2021 : 		 Вокалист KIX: «Те, кто не хотят вакцинироваться, тянут нас назад»

9 окт 2021 : 		 Барабанщик KIX перенёс сердечный приступ

10 сен 2021 : 		 KIX отменили концерты из-за COVID в группе

9 июл 2021 : 		 Вокалист KIX верит в новый альбом

1 июл 2021 : 		 Гитарист KIX находится под домашним арестом

21 июн 2021 : 		 Вокалист KIX выпускает альбом

10 май 2021 : 		 RONNIE YOUNKINS не сможет играть с KIX

6 ноя 2020 : 		 KIX отметят юбилей

27 июл 2020 : 		 KIX отыграли концерт на 50 человек

25 сен 2018 : 		 Музыканты KIX о переиздании альбома

10 май 2018 : 		 KIX отметят юбилей осенью

16 апр 2017 : 		 Гитарист KIX отправлен на лечение

27 мар 2017 : 		 Гитарист KIX найден в «странном состоянии»

20 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD KIX

9 сен 2016 : 		 Концертный релиз KIX выйдет осенью

24 дек 2015 : 		 Гитарист KIX прошёл курс лечения

10 авг 2014 : 		 Новый альбом KIX доступен для прослушивания

27 июн 2014 : 		 Видео с текстом от KIX

19 июн 2014 : 		 Новый альбом KIX выйдет в августе

18 апр 2014 : 		 KIX на LOUD & PROUD RECORDS

3 июн 2013 : 		 KIX ведут подготовительные работы

8 авг 2012 : 		 KIX на FRONTIERS RECORDS
| - |

|||| сегодня

Вокалист KIX: «Те, кто не хотят вакцинироваться, тянут нас назад»



*
zoom
*
* *
Steve Whiteman в рамках недавней беседы рассказал о возвращении команды на сцену:

«Ну, мы все привиты, и я настаиваю на этом. Мы можем быть здесь сегодня, потому что есть вакцинация, и я очень советую всем её пройти. И у меня были люди, которые уходили и хотели вернуть свои деньги, потому что я говорил им, что я считаю очень важным, чтобы мы все прошли вакцинацию. А люди, которых это оскорбляет, — это просто те, кто не хочет этого делать. И именно они всё тормозят.

Мы держим дистанцию. Мы больше не будем устраивать встречи. Мы держим дистанцию за кулисами. Путешествуя, нужно садиться в самолет, нужно надевать маску, но я не очень беспокоюсь об этом, потому что я привит. А если и заражусь, то не думаю, что это будет так уж плохо».

KIX





Like!+0Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 132

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом