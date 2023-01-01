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RONNIE YOUNKINS выступит с KIX



RONNIE YOUNKINS в рамках недавней беседы обсудил недавний анонс KIX финальных концертов:



«Это отчасти неприятно, но я полагаю, что к этому всё шло уже давно. Около года назад состоялся разговор с несколькими участниками группы, и один из них очень хотел прекратить поездки. А потом, если учитывать состояние здоровья Jimmy... Я думаю, что в довершение ко всему пришло время для последнего шоу. И это печально, но мы не хотим, чтобы со здоровьем Jimmy стало ещё хуже. Он сильный парень. Он всегда был очень искусным барабанщиком, бизнесменом, человеком, и он всегда доводил дело до конца. К сожалению, это очень грустно. Но я слышал, что он играл несколько песен в круизе Monsters Of Rock. Кажется, он недавно играл в Merriweather. Так что благослови его Господь. И я рад, что он снова играет. Я знал, что он будет играть».



YOUNKINS, который последние пару лет не мог гастролировать с KIX после неоднократных неприятностей с полицией из-за его алкогольной зависимости, также ответил, будет ли он участвовать в последнем шоу группы:



«Я с удовольствием скажу, что да. Я узнал об этом благодаря разговорам недели две назад, когда появились сведения о последнем шоу. Я услышал это от пары друзей. А потом Bob, гитарист, который занял моё место, написал мне две недели назад в воскресенье и попросил позвонить ему. Так что я позвонил во вторник. Я был очень занят в понедельник на прошлой неделе. Я поговорил с ним во вторник утром в 10 часов. И пока я с ним разговаривал, ещё до того, как я услышал от кого-либо из группы, билеты поступили в продажу в Merriweather на последнее шоу, и они объявили, что я буду играть несколько песен. Так что я очень рад. Bob просто ввёл меня в курс дела: "Я попрошу ребят позвонить тебе". Я говорил со Steve'ом в прошлый понедельник или вторник, и я говорил с Brian'ом [Forsythe'ом, гитаристом KIX]. Я хочу позвонить Jimmy и Mark'y [Schenker'у, басист KIX], просто чтобы сказать "привет" и получить представление, а не просто прийти и сказать: "Куда мне подключиться?" [Смеётся].



Последние пару лет мы все переписывались: "С днём рождения", "Счастливого Рождества" и тому подобное. Я разговаривал с некоторыми из них на протяжении многих лет. И Bob всегда писал мне, и я общался с ним несколько раз. Я разговаривал с ним вчера. И поскольку Brian живёт в Нэшвилле, я собираюсь поехать к нему домой, потому что он живёт довольно близко ко мне, и проработать песни. Мы все трое будем играть на гитарах, так что это будет похоже на "LYNYRD KIX", только с тремя гитарами. Так что мы с ним проработаем партии; мы их прогоним и придумаем что-нибудь классное!»











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