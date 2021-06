сегодня



Вокалист KIX выпускает альбом



Вокалист KIX сообщил о планах по выпуску дебютного сольного альбома "You're Welcome", который будет доступен со второго июля.



Трек-лист:



01. Easy



02. Talking Bout Luv



03. Get The Wild Out



04. Shock



05. Prick Teaser



06. Bad Blood



07. Kid Dynamite



08. Lightning Bolt



09. Strip



10. Tug of Luv



11. Do Me Like You Done Me Before



12. Shook Me In My Shoes







+0 -0



просмотров: 157