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Барабанщик KIX в порядке



Группа KIX выпустила официальное заявление по поводу случившегося на концерте в пятницу:



«Барабанщик KIX Jimmy Chalfant находится в сознании, бодр, отдыхает и пребывает в хорошем настроении в больнице после того, как упал в обморок в конце выступления в театре Tally-Ho в Лисбурге, штат Вирджиния, в первый вечер из двух вечеров. Хотя это был явный сердечный приступ, на данный момент неизвестно, был ли у него на самом деле именно он. Сейчас он проходит ряд тестов, чтобы точно определить, что произошло на самом деле. Второе выступление, запланированное на 19 ноября, по понятным причинам откладывается, а дата повторного выступления зависит от прогноза его состояния. KIX высоко ценит любовь и заботу о Jimmy и благодарит всех за понимание в данном вопросе».



























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