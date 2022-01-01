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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 19
*MOONSPELL отменили британский тур 15
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
*Новое видео STRATOVARIUS 10
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Kix

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22 ноя 2022 : 		 Барабанщик KIX в порядке

23 май 2022 : 		 Видео полного выступления KIX

24 фев 2022 : 		 Гитарист KIX — об алкоголизме

31 дек 2021 : 		 Гитарист KIX работает над собой

8 ноя 2021 : 		 Вокалист KIX: «COVID прошёл легко»

15 окт 2021 : 		 Вокалист KIX: «Те, кто не хотят вакцинироваться, тянут нас назад»

9 окт 2021 : 		 Барабанщик KIX перенёс сердечный приступ

10 сен 2021 : 		 KIX отменили концерты из-за COVID в группе

9 июл 2021 : 		 Вокалист KIX верит в новый альбом

1 июл 2021 : 		 Гитарист KIX находится под домашним арестом

21 июн 2021 : 		 Вокалист KIX выпускает альбом

10 май 2021 : 		 RONNIE YOUNKINS не сможет играть с KIX

6 ноя 2020 : 		 KIX отметят юбилей

27 июл 2020 : 		 KIX отыграли концерт на 50 человек

25 сен 2018 : 		 Музыканты KIX о переиздании альбома

10 май 2018 : 		 KIX отметят юбилей осенью

16 апр 2017 : 		 Гитарист KIX отправлен на лечение

27 мар 2017 : 		 Гитарист KIX найден в «странном состоянии»

20 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD KIX

9 сен 2016 : 		 Концертный релиз KIX выйдет осенью

24 дек 2015 : 		 Гитарист KIX прошёл курс лечения

10 авг 2014 : 		 Новый альбом KIX доступен для прослушивания

27 июн 2014 : 		 Видео с текстом от KIX

19 июн 2014 : 		 Новый альбом KIX выйдет в августе

18 апр 2014 : 		 KIX на LOUD & PROUD RECORDS

3 июн 2013 : 		 KIX ведут подготовительные работы
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|||| сегодня

Барабанщик KIX в порядке



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Группа KIX выпустила официальное заявление по поводу случившегося на концерте в пятницу:

«Барабанщик KIX Jimmy Chalfant находится в сознании, бодр, отдыхает и пребывает в хорошем настроении в больнице после того, как упал в обморок в конце выступления в театре Tally-Ho в Лисбурге, штат Вирджиния, в первый вечер из двух вечеров. Хотя это был явный сердечный приступ, на данный момент неизвестно, был ли у него на самом деле именно он. Сейчас он проходит ряд тестов, чтобы точно определить, что произошло на самом деле. Второе выступление, запланированное на 19 ноября, по понятным причинам откладывается, а дата повторного выступления зависит от прогноза его состояния. KIX высоко ценит любовь и заботу о Jimmy и благодарит всех за понимание в данном вопросе».














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