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Kix

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1 июл 2021 : 		 Гитарист KIX находится под домашним арестом

21 июн 2021 : 		 Вокалист KIX выпускает альбом

10 май 2021 : 		 RONNIE YOUNKINS не сможет играть с KIX

6 ноя 2020 : 		 KIX отметят юбилей

27 июл 2020 : 		 KIX отыграли концерт на 50 человек

25 сен 2018 : 		 Музыканты KIX о переиздании альбома

10 май 2018 : 		 KIX отметят юбилей осенью

16 апр 2017 : 		 Гитарист KIX отправлен на лечение

27 мар 2017 : 		 Гитарист KIX найден в «странном состоянии»

20 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD KIX

9 сен 2016 : 		 Концертный релиз KIX выйдет осенью

24 дек 2015 : 		 Гитарист KIX прошёл курс лечения

10 авг 2014 : 		 Новый альбом KIX доступен для прослушивания

27 июн 2014 : 		 Видео с текстом от KIX

19 июн 2014 : 		 Новый альбом KIX выйдет в августе

18 апр 2014 : 		 KIX на LOUD & PROUD RECORDS

3 июн 2013 : 		 KIX ведут подготовительные работы

8 авг 2012 : 		 KIX на FRONTIERS RECORDS
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|||| 1 июл 2021

Гитарист KIX находится под домашним арестом



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Гитарист KIX Ronnie Younkins не сможет поехать в тур с командой, так как помещён под домашний арест. В рамках недавнего интервью Steve Whiteman рассказал о его ситуации:

«Последние пять или шесть лет с Ronnie происходили разные перипетии. Иногда он не появлялся на концертах, и тогда Brian Forsythe приходилось брать на себя все обязанности и играть все партии. Потом он возвращается на несколько месяцев и делает всё очень хорошо, только для того, чтобы сорваться с катушек или попасть в неприятности с полицией. В последний раз он попал в неприятности с полицией, и сейчас находится в месте временного проживания под домашним арестом. Это главная причина, по которой он сейчас не с нами. Мы рассматривали кандидатуру Bob'а Paré пару лет назад, когда Ronnie переживал неудачный период, но Ronnie вернулся. Когда он появляется, он делает всё отлично, поэтому тогда мы не стали предпринимать никаких действий. В этот раз мы были поставлены перед фактом.

Я не говорю, что Ronnie больше не в группе. Мы просто говорим, что он не будет гастролировать с нами до тех пор, пока не возьмёт себя в руки, а его семья и люди, которые ему помогают, скажут, что он готов. Мы не собираемся возвращать его назад, пока он не будет готов. Он показал в прошлом, что не может быть трезвым на гастролях. Быть таким в рок-н-ролльной группе... Слишком много соблазнов.

У нас долгая история, мы 40 лет вместе. Хочется верить, что он восстановится и у него всё получится. За последние пять или шесть лет было так много случаев, когда мы не знали, выживет ли он».

KIX Guitarist RONNIE YOUNKINS Is Under House Arrest And Unable To Tour



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