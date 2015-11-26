1 июл 2021



Гитарист KIX находится под домашним арестом



Гитарист KIX Ronnie Younkins не сможет поехать в тур с командой, так как помещён под домашний арест. В рамках недавнего интервью Steve Whiteman рассказал о его ситуации:



«Последние пять или шесть лет с Ronnie происходили разные перипетии. Иногда он не появлялся на концертах, и тогда Brian Forsythe приходилось брать на себя все обязанности и играть все партии. Потом он возвращается на несколько месяцев и делает всё очень хорошо, только для того, чтобы сорваться с катушек или попасть в неприятности с полицией. В последний раз он попал в неприятности с полицией, и сейчас находится в месте временного проживания под домашним арестом. Это главная причина, по которой он сейчас не с нами. Мы рассматривали кандидатуру Bob'а Paré пару лет назад, когда Ronnie переживал неудачный период, но Ronnie вернулся. Когда он появляется, он делает всё отлично, поэтому тогда мы не стали предпринимать никаких действий. В этот раз мы были поставлены перед фактом.



Я не говорю, что Ronnie больше не в группе. Мы просто говорим, что он не будет гастролировать с нами до тех пор, пока не возьмёт себя в руки, а его семья и люди, которые ему помогают, скажут, что он готов. Мы не собираемся возвращать его назад, пока он не будет готов. Он показал в прошлом, что не может быть трезвым на гастролях. Быть таким в рок-н-ролльной группе... Слишком много соблазнов.



У нас долгая история, мы 40 лет вместе. Хочется верить, что он восстановится и у него всё получится. За последние пять или шесть лет было так много случаев, когда мы не знали, выживет ли он».







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