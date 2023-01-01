Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 54
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 15
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 8
*Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH 8
*Новая песня KILLING JOKE 7
*Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Да мне как-то... на новый сос... 6
*Вокалист NAPALM DEATH сломал лодыжку 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 54
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 15
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
[= ||| все новости группы



*

Kix

*



12 мар 2023 : 		 KIX нашли временного барабанщика

3 дек 2022 : 		 Ударник KIX вернется в феврале

22 ноя 2022 : 		 Барабанщик KIX в порядке

23 май 2022 : 		 Видео полного выступления KIX

24 фев 2022 : 		 Гитарист KIX — об алкоголизме

31 дек 2021 : 		 Гитарист KIX работает над собой

8 ноя 2021 : 		 Вокалист KIX: «COVID прошёл легко»

15 окт 2021 : 		 Вокалист KIX: «Те, кто не хотят вакцинироваться, тянут нас назад»

9 окт 2021 : 		 Барабанщик KIX перенёс сердечный приступ

10 сен 2021 : 		 KIX отменили концерты из-за COVID в группе

9 июл 2021 : 		 Вокалист KIX верит в новый альбом

1 июл 2021 : 		 Гитарист KIX находится под домашним арестом

21 июн 2021 : 		 Вокалист KIX выпускает альбом

10 май 2021 : 		 RONNIE YOUNKINS не сможет играть с KIX

6 ноя 2020 : 		 KIX отметят юбилей

27 июл 2020 : 		 KIX отыграли концерт на 50 человек

25 сен 2018 : 		 Музыканты KIX о переиздании альбома

10 май 2018 : 		 KIX отметят юбилей осенью

16 апр 2017 : 		 Гитарист KIX отправлен на лечение

27 мар 2017 : 		 Гитарист KIX найден в «странном состоянии»

20 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD KIX

9 сен 2016 : 		 Концертный релиз KIX выйдет осенью

24 дек 2015 : 		 Гитарист KIX прошёл курс лечения

10 авг 2014 : 		 Новый альбом KIX доступен для прослушивания

27 июн 2014 : 		 Видео с текстом от KIX

19 июн 2014 : 		 Новый альбом KIX выйдет в августе
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KIX нашли временного барабанщика



zoom
KIX сообщили о том, что пока Jimmy "Chocolate" Chalfant проходит курс восстановления, место за ударной установкой займёт Matt Starr (ACE FREHLEY, MR. BIG, BLACK SWAN).






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 88

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом