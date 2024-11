сегодня



Новое видео ORIANTHI



"Some Kind Of Feeling", новое видео группы ORIANTHI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Some Kind Of Feeling", выходящего в 2025 году. Продюсером трека выступал Kevin Shirley (JOURNEY, AEROSMITH, LED ZEPPELIN).







+0 -0



просмотров: 83