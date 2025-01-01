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ORIANTHI: «Люблю сильную руку!»



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ORIANTHI в недавнем интервью Guitar Interactive обсудила свой новый альбом "Some Kind Of Feeling", выходящий в этом году на Woodward Avenue Records.

«Я очень рада. Да, эта пластинка получилась очень органичной с моей группой. Мы записали ее в студии Robby Krieger [THE DOORS] здесь, в Лос-Анджелесе, и отправились в Love Street Sound. Robby — настоящая легенда, и он позволил нам использовать его пространство, что было очень мило, и я очень благодарен ему за это. Половину пластинки я спродюсировал сам, а оставшуюся часть - легендарный Kevin Shirley. Так что все было очень круто. Я подключила свою группу, и это было, честно говоря, очень легко — очень быстро, очень спокойно. В большинстве треков чувствуется живое исполнение, потому что они практически живые. Мы, наверное, переписали их три или четыре раза и выбрали лучший, а потом добавили несколько фонов и прочее, несколько исправлений и все такое, но в конечном итоге то, что вы слышите, звучит очень живо, и я хотела, чтобы все так и осталось».

Говоря о решении назвать альбом «Some Kind Of Feeling», Orianthi сказала:

«Все было пронизано каким-то особым чувством. Каждая песня немного отличается от «Ghost», «First Time Blues» и «Some Kind Of Feeling». Они немного отличаются по звучанию — не в смысле стиля, а в плане звучания. Например, «Some Kind Of Feeling» звучит в стиле Motown — это что-то вроде блюза, кантри, поп-музыки, — а «Ghost» звучит как поп-баллада, а «First Time Blues» — это что-то вроде блюз-рока. Так что я даже не знаю. В каждой песне есть какое-то чувство. И я считаю, что такое название в определенной степени подводит итог».

На вопрос о том, нравится ли ей работать с внешними продюсерами, такими как Kevin Shirley, или она предпочитает делать все сама, Orianthi сказала:

«Я спродюсировала свою первую пластинку, так что я научилась продюсированию и звукорежиссуре, когда была совсем юной. Поэтому мне захотелось сделать это снова. И мне нравится многое делать самой. И даже когда я работаю в студии с разными продюсерами, я выступаю своего рода сопродюсером; я очень ответственна, например, «Нет, я хочу, чтобы мой тон был таким. Нет, я хочу перепеть вот так». Я в некотором роде властная, так что это должен быть правильный продюсер, который будет работать со мной, потому что, если я действительно не уважаю его, я не буду доверять ему и верить в то, что он сможет сделать все правильно. [Я не хочу] тратить свое или их время, чтобы мы шли вместе, потому что иначе это будет похоже на... Если это не будет подходящим вариантом, я знаю это сразу, например, когда я встречаюсь с ними за ужином, напитками или чем-то еще, и мы обсуждаем, что мы собираемся делать, я знаю, подходит ли этот человек для продюсирования моей записи — не только по их работам [по тому, что они делали] раньше, но и какой это человек, по их личности, они должны быть в высшей степени альфа, потому что я сама такая. Они должны быть очень категоричными в смысле того, что они ищут, и тогда не будет никаких колебаний. Я хочу, чтобы они говорили мне... «Нам нужно сделать это. Нам нужно поставить микрофон вот так. Этот звук барабанов должен звучать вот так». Я люблю таких продюсеров. Мне нужна такая обстановка».




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