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Orianthi

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ORIANTHI: «Я ненавижу музыкальный бизнес, но я люблю музыку»



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ORIANTHI недавно поговорила с журналом Guitar World, небольшие выдержки доступны ниже:

«Я через многое прошла в этой индустрии. Я сама себе менеджер — я занимаюсь бизнесом 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Вокруг меня невероятная команда, но в итоге окончательные решения принимаю я. Поначалу, когда я подписала контракт, вокруг меня творился цирк... Честно говоря, с возрастом я поняла, что жизнь коротка, и каждый день, когда ты просыпаешься, стоит делать что-то новое.

Я ненавижу музыкальный бизнес, но я люблю музыку. Боже, как же я её люблю.
Можно быть женщиной в этой индустрии и при этом быть успешной. Я училась у парней, но я считаю, что неважно, любишь ли ты играть. Если ты посвящаешь своё время тому, что любишь, неважно, мужчина ты или женщина. Главное — быть самой собой, идти в ногу со временем и быть настоящей».

За последние несколько альбомов вы изменили своё звучание. Что стало причиной?

«Я стараюсь стать лучше. Я никогда не переставала учиться и хочу стать лучше как музыкант. Я также хочу стать лучше как певица и автор песен, потому что у каждого свой ум, почерк и путь. Было довольно много записей, когда мне называли параметры, типа: "Вот что ты должна сделать. Ты должна записать тяжёлую пластинку" или "Ты должна записать поп-пластинку“.

Мне говорили, что делать, но я хотела играть на гитаре. В этом состоит свобода. Есть люди, которые думают, что ты им принадлежишь... Но лейбл, с которым я работаю сейчас [Woodward Avenue Records], действительно верит в меня как в артиста».

Являются ли два ваших последних трека — "First Time Blues" и "Ghost" — индикаторами того, в каком направлении вы движетесь?

«Да. А вскоре мы выпустим трек "Some Kind Of Feeling", который совсем другой. Я написала "Some Kind Of Feeling" некоторое время назад на акустике, и в этой песне чувствуется душа. Люди могут решить, что это не совсем то, что нужно, но я подумала: "Я выпустила достаточно песен о разбитом сердце. Почему бы не выпустить счастливую песню, чтобы продемонстрировать что-то хорошее?"

Я не хочу быть человеком, который пишет песни только об ужасных отношениях. Эта песня о любви, связи, о воздействии музыки и о том, что может сделать кто-то, когда он появляется в вашей жизни. Это может быть связано с любовью, другом или другим человеком... Песня должна дарить приятные ощущения. Для меня жизнь — это подобные связи, и песня олицетворяет это. Мне очень нравится новая вибрация... Она действительно другая».

На всех ваших альбомах наблюдается значительный прогресс. Был ли момент, когда вы почувствовали, что наконец-то нашли себя как гитаристка?

«Мы постоянно развиваемся как люди. Я постоянно развиваюсь как гитаристка. У меня есть свой почерк, который, возможно, появился под влиянием Карлоса Сантаны, Стиви Рэя Вона, Гэри Мура и всего остального.

Я учитываю все свои влияния, но в конце концов мне нравится экспериментировать. Я не считаю себя только певицей или только гитаристкой. Я постоянно развиваюсь и надеюсь, что когда я стану намного старше, я смогу сказать: "Я действительно горжусь этой записью"».

Продолжение доступно здесь.

ORIANTHI -




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