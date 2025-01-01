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*У KING DIAMOND есть целых десять песен 59
*EKTOMORF выступят в России в мае 38
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
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Orianthi

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ORIANTHI о своей травме



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ORIANTHI в недавнем интервью Guitar Hang ответила на вопрос, почему не смогла выступить с ALICE COOPER'ом:

«Я восстанавливаюсь после небольшого разрыва подколенного сухожилия и бедра. Мне пришлось отменить несколько концертов Alice Cooper, и я ужасно себя при этом чувствовала — действительно ужасно. Но я постоянно мучилась от боли и думала: «Ну, не знаю, держать гитару по два часа за вечер и не иметь возможности передвигаться». Я позвонила Alice, когда была в Саудовской Аравии, и сказала: "Мне очень больно. Я не очень понимаю, что происходит». Поэтому я предупредила его и сказала: «Я не знаю. Я не знаю, что происходит». К врачу я, естественно, пойти не могла. Когда я вернулась, да, врачи сказали: «О, ты не сможешь выступать». И я тогда подумала: «Блин». Я никогда раньше ничего не отменяла. Так что для меня это было тяжелым ударом. Но сейчас я чувствую себя лучше и все такое.

Так что все хорошо. Потому что в конце месяца я выступаю на концерте, чтобы собрать деньги для пострадавших от пожаров, с Sammy Hagar и еще кучей людей. И я очень хочу быть в состоянии встать и сыграть на сцене, потому что играть на 40-й годовщине для PRS, сидя на стуле, было просто ужасно. Я тогда подумала: « Блин, это так неловко». И вот я в спортивном костюме играю с Dany [Daniela Villarreal] из THE WARNING; она потрясающая. Мы исполняли [песню AC/DC] «Back In Black». Вы никогда не должны играть «Back In Black» сидя. Это было странно, потому что они не показали в трансляции как я ухожу. Моя мама смотрела. Она говорит: «Они что, вывезли тебя со сцены на каталке? Тебя показали лишь выступающей на стуле». Это было странное чувство. Ну да ладно. Что ж тут сделаешь... »




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