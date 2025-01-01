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Orianthi

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ORIANTHI получила травму



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ORIANTHI получила травму, из-за которой ей пришлось отказаться от ранее объявленного временного возвращения в гастрольную группу Alice Cooper на январские и февральские концерты 2025 года. Её место займет бывший гитарист GUNS N' ROSES Gilby Clarke.

Хотя в пресс-релизе Cooper'a, сообщающем о присоединении Gilby к составу группы, причиной отсутствия ORIANTHI названы «непредвиденные обстоятельства», она сообщила в соцсетях, что восстанавливается после травмы, полученной во время последних выступлений:

«К сожалению, у меня порвано подколенное сухожилие и повреждено бедро после прошлого тура. Не знаю точно, когда это произошло, но боль я чувствую/чувствовала сильную... сейчас я занята лечением».




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