Гитарист LAMB OF GOD и вокалистка HALESTORM исполняют THE BLACK CROWES



Вокалистка HALESTORM Lzzy Hale и гитарист LAMB OF GOD Mark Morton исполнили в акустике версию композиции THE BLACK CROWES "She Talks To Angels" — видео доступно ниже.













