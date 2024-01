25 янв 2024



Видео с текстом от THE BLACK CROWES



THE BLACK CROWES опубликовали официальное видео с текстом на песню "Wanting And Waiting", которая будет включена в новую работу "Happiness Bastards", выходящую 15 марта на Silver Arrow Records:



01. Bedside Manners

02. Rats And Clowns

03. Cross Your Fingers

04. Wanting And Waiting

05. Wilted Rose (featuring Lainey Wilson)

06. Dirty Cold Sun

07. Bleed It Dry

08. Flesh Wound

09. Follow The Moon

10. Kindred Friend







