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Новая песня THE BLACK CROWES



"Cross Your Fingers", новая песня группы THE BLACK CROWES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Happiness Bastards", выход которого намечен на 15 марта на Silver Arrow Records:



01. Bedside Manners

02. Rats And Clowns

03. Cross Your Fingers

04. Wanting And Waiting

05. Wilted Rose (featuring Lainey Wilson)

06. Dirty Cold Sun

07. Bleed It Dry

08. Flesh Wound

09. Follow The Moon

10. Kindred Friend







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