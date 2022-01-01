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*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 19
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 11
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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The Black Crowes

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11 окт 2022 : 		 THE BLACK CROWES достигли соглашения по иску

25 июл 2022 : 		 KIM THAYIL присоединился к THE BLACK CROWES

12 апр 2022 : 		 Новый ЕР THE BLACK CROWES выйдет весной

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26 окт 2021 : 		 Выходит фотокнига THE BLACK CROWES

6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления THE BLACK CROWES

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4 авг 2021 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

22 июл 2021 : 		 THE BLACK CROWES открыли тур

12 июл 2021 : 		 Новый фильм от THE BLACK CROWES

25 июн 2021 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Steve был разрушающей силой в команде»

17 июн 2021 : 		 THE BLACK CROWES написали 20

12 фев 2021 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

10 янв 2021 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой

8 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD и вокалистка HALESTORM исполняют THE BLACK CROWES

26 май 2020 : 		 THE BLACK CROWES в "Budweiser Stage At Home"

22 май 2020 : 		 Летний тур THE BLACK CROWES отложен

19 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления CHRIS и RICH ROBINSON

24 мар 2020 : 		 CHRIS и RICH ROBINSON исполняют классику THE BLACK CROWES

20 фев 2020 : 		 Бывший барабанщик THE BLACK CROWES о сети Napster

19 фев 2020 : 		 Участники THE BLACK CROWES открыли тур

29 ноя 2019 : 		 RICH ROBINSON (THE BLACK CROWES) о воссоединении с братом CHRIS'ом: «Семья важнее всего остального»

22 ноя 2019 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

13 ноя 2019 : 		 THE BLACK CROWES отыграли первое шоу

11 ноя 2019 : 		 THE BLACK CROWES подтвердили тур в 2020

30 окт 2019 : 		 STEVE GORMAN очень удивлен известиями о туре THE BLACK CROWES
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THE BLACK CROWES достигли соглашения по иску



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По сообщению The Blast, THE BLACK CROWES урегулировали иск с бывшим барабанщиком Steve'ом Gorman'ом по поводу невыплаченных роялти.

В недавно опубликованных юридических документах, полученных The Blast, сообщается, что Gorman и его бывшие коллеги по группе предварительно согласовали условия, которые позволят устранить любые финансовые проблемы между двумя сторонами.

«Стороны активно общаются по вопросам урегулирования и в настоящее время разрабатывают условия сделки, которые, как ожидают стороны, материализуются в оформленное урегулирование и отказ от данного иска», — говорится в документе.




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