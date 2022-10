сегодня



THE BLACK CROWES достигли соглашения по иску



По сообщению The Blast, THE BLACK CROWES урегулировали иск с бывшим барабанщиком Steve'ом Gorman'ом по поводу невыплаченных роялти.



В недавно опубликованных юридических документах, полученных The Blast, сообщается, что Gorman и его бывшие коллеги по группе предварительно согласовали условия, которые позволят устранить любые финансовые проблемы между двумя сторонами.



«Стороны активно общаются по вопросам урегулирования и в настоящее время разрабатывают условия сделки, которые, как ожидают стороны, материализуются в оформленное урегулирование и отказ от данного иска», — говорится в документе.







+0 -0



просмотров: 17