THE BLACK CROWES достигли соглашения по иску

По сообщению The Blast, THE BLACK CROWES урегулировали иск с бывшим барабанщиком Steve'ом Gorman'ом по поводу невыплаченных роялти.
В недавно опубликованных юридических документах, полученных The Blast, сообщается, что Gorman и его бывшие коллеги по группе предварительно согласовали условия, которые позволят устранить любые финансовые проблемы между двумя сторонами.
«Стороны активно общаются по вопросам урегулирования и в настоящее время разрабатывают условия сделки, которые, как ожидают стороны, материализуются в оформленное урегулирование и отказ от данного иска», — говорится в документе.
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