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The Black Crowes

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14 янв 2024 : 		 Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной

20 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

13 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

21 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

7 сен 2023 : 		 Бокс-сет от THE BLACK CROWES выйдет зимой

4 сен 2023 : 		 THE BLACK CROWES разогрели AEROSMITH

2 сен 2023 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой

7 мар 2023 : 		 Концертный релиз THE BLACK CROWES выйдет весной

20 окт 2022 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Вернуть всех из классического состава только ради $$$?»

11 окт 2022 : 		 THE BLACK CROWES достигли соглашения по иску

25 июл 2022 : 		 KIM THAYIL присоединился к THE BLACK CROWES

12 апр 2022 : 		 Новый ЕР THE BLACK CROWES выйдет весной

4 апр 2022 : 		 Бывший барабанщик подал в суд на THE BLACK CROWES

26 окт 2021 : 		 Выходит фотокнига THE BLACK CROWES

6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления THE BLACK CROWES

13 сен 2021 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Steve'a никто не воспринимает всерьёз»

4 авг 2021 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

22 июл 2021 : 		 THE BLACK CROWES открыли тур

12 июл 2021 : 		 Новый фильм от THE BLACK CROWES

25 июн 2021 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Steve был разрушающей силой в команде»

17 июн 2021 : 		 THE BLACK CROWES написали 20

12 фев 2021 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

10 янв 2021 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой

8 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD и вокалистка HALESTORM исполняют THE BLACK CROWES

26 май 2020 : 		 THE BLACK CROWES в "Budweiser Stage At Home"

22 май 2020 : 		 Летний тур THE BLACK CROWES отложен
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Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной



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THE BLACK CROWES выпустят новую пластинку, получившую название "Happiness Bastards", 15 марта на Silver Arrow Records:

01. Bedside Manners
02. Rats And Clowns
03. Cross Your Fingers
04. Wanting And Waiting
05. Wilted Rose (featuring Lainey Wilson)
06. Dirty Cold Sun
07. Bleed It Dry
08. Flesh Wound
09. Follow The Moon
10. Kindred Friend




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