Гитарист THE BLACK CROWES : «Steve'a никто не воспринимает всерьёз»



Rich Robinson в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, затронуло ли его то, что было написано в книге Steve'a Gorman'a "Hard To Handle: The Life And Death Of The Black Crowes":



«На самом деле это не повлияло на меня и не расстроило. Никто не воспринимает Steve'a так серьёзно. Он был нашим барабанщиком долгое время, и долгое время он был нашим другом. Но он также был тем, кто больше всех устраивал интриги и охотнее допускал разлад между мной и Chris'ом».



По словам Rich'a, он помнит, как Gorman «говорил мне, что самое страшное для него и некоторых людей в группе — это когда мы с Chris сходимся, потому что тогда они не могут нас переубедить».







