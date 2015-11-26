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The Black Crowes

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13 сен 2021 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Steve'a никто не воспринимает всерьёз»

4 авг 2021 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

22 июл 2021 : 		 THE BLACK CROWES открыли тур

12 июл 2021 : 		 Новый фильм от THE BLACK CROWES

25 июн 2021 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Steve был разрушающей силой в команде»

17 июн 2021 : 		 THE BLACK CROWES написали 20

12 фев 2021 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

10 янв 2021 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой

8 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD и вокалистка HALESTORM исполняют THE BLACK CROWES

26 май 2020 : 		 THE BLACK CROWES в "Budweiser Stage At Home"

22 май 2020 : 		 Летний тур THE BLACK CROWES отложен

19 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления CHRIS и RICH ROBINSON

24 мар 2020 : 		 CHRIS и RICH ROBINSON исполняют классику THE BLACK CROWES

20 фев 2020 : 		 Бывший барабанщик THE BLACK CROWES о сети Napster

19 фев 2020 : 		 Участники THE BLACK CROWES открыли тур

29 ноя 2019 : 		 RICH ROBINSON (THE BLACK CROWES) о воссоединении с братом CHRIS'ом: «Семья важнее всего остального»

22 ноя 2019 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

13 ноя 2019 : 		 THE BLACK CROWES отыграли первое шоу

11 ноя 2019 : 		 THE BLACK CROWES подтвердили тур в 2020

30 окт 2019 : 		 STEVE GORMAN очень удивлен известиями о туре THE BLACK CROWES

5 июл 2018 : 		 Бывший гитарист THE BLACK CROWES: «Нет у меня больше брата»

2 июн 2016 : 		 Новая песня гитариста THE BLACK CROWES

3 май 2016 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES выпускает сольник

16 окт 2015 : 		 Первые альбомы THE BLACK CROWES выйдут на виниле

16 янв 2015 : 		 THE BLACK CROWES расформированы
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Гитарист THE BLACK CROWES: «Steve'a никто не воспринимает всерьёз»



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Rich Robinson в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, затронуло ли его то, что было написано в книге Steve'a Gorman'a "Hard To Handle: The Life And Death Of The Black Crowes":

«На самом деле это не повлияло на меня и не расстроило. Никто не воспринимает Steve'a так серьёзно. Он был нашим барабанщиком долгое время, и долгое время он был нашим другом. Но он также был тем, кто больше всех устраивал интриги и охотнее допускал разлад между мной и Chris'ом».

По словам Rich'a, он помнит, как Gorman «говорил мне, что самое страшное для него и некоторых людей в группе — это когда мы с Chris сходимся, потому что тогда они не могут нас переубедить».

THE BLACK CROWES



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