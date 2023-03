сегодня



Концертный релиз THE BLACK CROWES выйдет весной



THE BLACK CROWES выпустят новую концертную пластинку, получившую название "The Black Crowes: Shake Your Money Maker Live", 17 марта этого года. Фрагмент из этого релиза, концертный трек "Twice As Hard", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Twice As Hard

02. Jealous Again

03. Sister Luck

04. Could I've Been So Blind

05. Seeing Things

06. Hard To Handle

07. Thick N' Thin

08. She Talks To Angels

09. Struttin' Blues

10. Stare It Cold

11. No Speak No Slave

12. Papa Was A Rollin' Stone

13. Soul Singing

14. Wiser Time

15. Thorn In My Pride

16. Sting Me

17. Remedy

18. It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)

19. Rock & Roll







