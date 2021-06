THE BLACK CROWES написали 20

сегодня



THE BLACK CROWES в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказали о ближайших планах:



«Это забавно, потому что Rich и я, через что бы мы ни прошли, единственным уголком, в котором мы всегда были максимально вместе [было время, когда мы создавали музыку]. Мы ссорились на сцене, ссорились за кулисами, ссорились в итальянском ресторане в Берлине, но когда мы писали, мы всегда были в самом лучшем расположении духа.



Было удивительно достичь того уровня, на котором мы с Rich'ом находимся сегодня. И мы находимся в прекрасном, замечательном состоянии как братья, как партнеры в этой группе и как партнеры по написанию песен.



Мы написали около 20 новых песен BLACK CROWES и это было очень круто!»







